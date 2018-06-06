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06.06.2018 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Назван прожиточный минимум для москвичей

Текст: Ангелина Зеленькова

Прожиточный минимум для москвичей в I квартале вырос за год на 309 рублей и составил порядка 15,8 тысяч рублей. Об этом говорится в новом постановлении правительства Москвы, размещенном на портале мэра столицы.

Назван прожиточный минимум для каждой категории граждан

Столичные власти зафиксировали величину прожиточного минимума за I квартал 2018 года в размере 15 тысяч 786 рублей. Больше всего вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения и достиг 17 990 рублей, для пенсионеров - 11 157 рублей, для детей - 13 787 рублей.

Прожиточный минимум - оценка стоимости потребительской корзины, в которую входят продукты питания и непродовольственные товары, а также обязательные платежи и сборы. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан, такие как дополнительное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия на ребенка, единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Показатель учитывается при определении права на социальную стипендию студентам, постановке на учет для улучшения жилищных условий, предоставлении бесплатной юридической помощи, расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины

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