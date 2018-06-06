Петр Бирюков: Комплексное благоустройство ул. Лесной выполнено более чем на 90%

Работы на Лесной улице в центре столицы выполнены почти на 90 процентов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он рассказал, что сейчас завершают работы около 100 рабочих и 24 единицы спецтехники.

В ходе благоустройства на Лесной убрано под землю более 3,9 км кабельной канализации, где разместится порядка 11 км линий связи. Через установленные там 117 кабельных колодцев теперь можно будет быстро отремонтировать любое повреждение кабеля и подключить дополнительные линии, не раскапывая землю и не перекладывая асфальт. Кроме того, на 95% отремонтирована и ливневая канализация: установлено порядка 40 смотровых и 35 дождеприемных колодцев, проложено более 100 м новой водосточной сети.

- Тротуары на Лесной замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов, стилистически соответствующих исторической застройке этой части города. В частности, зданию Миусского трамвайного парка и РХТУ им. Д.Менделеева, - продолжал Бирюков.

Он сообщил, что уже уложено почти 12 тыс. кв. м плитки - 99% запланированной площади, а установка гранитного бордюрного камня полностью завершена.

Уже отремонтированы 18 фасадов зданий, еще на 22 он будет сделан. Кроме того, установлено более 70 фонарей с энергосберегающими лампами. Продолжается монтаж новых опор освещения с контактной сетью. На проезжей части уложат 16,1 тыс. кв. м нового асфальта и организуют парковочные карманы. Ширину полос движения оптимизируют до нормативных значений, но их количество останется прежним.

Более комфортно после завершения работ будет пользоваться проходящими здесь трамваями с площади Белорусского вокзала. На трамвайных остановках завершается обустройство специальных платформ, благодаря которым уровень проезжей части здесь будет поднят на одну высоту с входом в вагон. В результате пассажиры будут входить в салон трамвая как в вагон метро, что особенно удобно для маломобильных граждан и людей с детскими колясками.

Благоустроят на Лесной и более 2,8 тыс. кв. м газонов. Возле них установят порядка 50 скамеек и 130 урн. Осенью здесь еще высадят шесть деревьев, отметил заммэра.

Напомним, в прошлом году был благоустроен участок улицы от 1-го Лесного пер. до улицы 1-я Тверская-Ямская. Там проложили более 1 км трамвайных путей до площади Тверская Застава, на самой площади обустроили разворотное кольцо.