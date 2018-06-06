Новости

Чем побалует белорусских сладкоежек "Страна мороженого" 12:30
В Крыму комплексы С-400 и "Панцирь" отразили "ракетный удар" 12:20
Литературный музей открывает серию летних пешеходных экскурсий 12:20
Депутат от Севастополя оценил идею Ефремова откупиться от Украины 12:13
Россия будет бесплатно учить детей белорусских дипломатов 12:10
В Тамбове пенсионерка погибла из-за упавшей ветки 12:05
Космический апокалипсис в кубе: вышел трейлер второго "Лего. Фильма" 12:05
Медведев призвал сохранять в чистоте и ясности грамотную русскую речь 12:01
В Минске открылась выставка о татарской национальной культуре 12:00
На Ливадийском форуме обсуждают вопросы поддержки русского языка 11:50
ЦБ: Меры правительства стабилизируют цены на бензин 11:43
В Петербурге крематорий получил штраф за недобросовестную конкуренцию 11:36
МИД Беларуси и Литвы обсудили вопросы строительства БелАЭС 11:30
Назван прожиточный минимум для москвичей 11:30
У берегов Сахалина пожелтело Охотское море 11:27
В Красноярске мужчина выставил на продажу свою жизнь 11:25
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов 11:20
Петр Бирюков: Комплексное благоустройство ул. Лесной выполнено более чем на 90% 11:12
В Иркутске арестован собственник детского центра "Гравитация" 11:10
Радиационный фон в Беларуси не изменился из-за пожара у Чернобыльской АЭС 11:07
Карасин: Главы МИД "нормандской четверки" встретятся 11 июня в Берлине 11:06
Видео: Какую пулю может остановить армейский шлем 11:00
В Алтайском крае введут режим ЧС из-за сложной посевной 10:59
Россия возродила "проклятие" ВМС США 10:57
В Перми начали раскопки останков князя Михаила Романова 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 11:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петр Бирюков: Комплексное благоустройство ул. Лесной выполнено более чем на 90%

Текст: Любовь Проценко

Работы на Лесной улице в центре столицы выполнены почти на 90 процентов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он рассказал, что сейчас завершают работы около 100 рабочих и 24 единицы спецтехники.

В ходе благоустройства на Лесной убрано под землю более 3,9 км кабельной канализации, где разместится порядка 11 км линий связи. Через установленные там 117 кабельных колодцев теперь можно будет быстро отремонтировать любое повреждение кабеля и подключить дополнительные линии, не раскапывая землю и не перекладывая асфальт. Кроме того, на 95% отремонтирована и ливневая канализация: установлено порядка 40 смотровых и 35 дождеприемных колодцев, проложено более 100 м новой водосточной сети.

- Тротуары на Лесной замостят гранитной плиткой белого, серого и розового цветов, стилистически соответствующих исторической застройке этой части города. В частности, зданию Миусского трамвайного парка и РХТУ им. Д.Менделеева, - продолжал Бирюков.

Названа дата окончания работ по благоустройству в Москве

Он сообщил, что уже уложено почти 12 тыс. кв. м плитки - 99% запланированной площади, а установка гранитного бордюрного камня полностью завершена.

Уже отремонтированы 18 фасадов зданий, еще на 22 он будет сделан. Кроме того, установлено более 70 фонарей с энергосберегающими лампами. Продолжается монтаж новых опор освещения с контактной сетью. На проезжей части уложат 16,1 тыс. кв. м нового асфальта и организуют парковочные карманы. Ширину полос движения оптимизируют до нормативных значений, но их количество останется прежним.

Более комфортно после завершения работ будет пользоваться проходящими здесь трамваями с площади Белорусского вокзала. На трамвайных остановках завершается обустройство специальных платформ, благодаря которым уровень проезжей части здесь будет поднят на одну высоту с входом в вагон. В результате пассажиры будут входить в салон трамвая как в вагон метро, что особенно удобно для маломобильных граждан и людей с детскими колясками.

Благоустроят на Лесной и более 2,8 тыс. кв. м газонов. Возле них установят порядка 50 скамеек и 130 урн. Осенью здесь еще высадят шесть деревьев, отметил заммэра.

Напомним, в прошлом году был благоустроен участок улицы от 1-го Лесного пер. до улицы 1-я Тверская-Ямская. Там проложили более 1 км трамвайных путей до площади Тверская Застава, на самой площади обустроили разворотное кольцо.

Главное сегодня

На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов