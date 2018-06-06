Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов создадут сайт общественного движения "За Собянина"

Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов решили создать интернет-ресурс в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, который намерен вновь баллотироваться на пост градоначальника. С таким предложением основателю группы "Дымов" выступил популярный автор фантастической прозы. По словам Лукьяненко, Москва - один из самых динамичных городов на Земле и, по его мнению, будущее у этого фантастического города тоже фантастическое. Созданный ими сайт, полагает писатель, даст всем людям возможность поделиться своим видением будущего столицы и в то же время поддержать действующего главу столицы и его команду, заложивших фундамент достойной жизни города.

"Хотелось бы, чтобы действительно был сайт, площадка, на которой люди могли и обсудить это, высказать свои мысли, пожелания, рассказать о том, какой они видят Москву, и поддержать команду действующего мэра. Потому что он делает Москву лучше, делает Москву городом будущего", - говорит Сергей Лукьяненко.

Вадим Дымов идею поддержал. Он считает, что сайт можно запустить буквально за неделю:

"Я поддерживаю Сергея Семеновича, считаю, что это тот человек, который развивает город в лучшую сторону. Я готов поддержать ту идею, которую озвучил Сергей Лукьяненко. Я думаю, что на сайте было бы хорошо показать, какая была Москва, некий контраст на котором видно, что человек говорит, что делает. Показать, что Москва - это современный город, с которого берут пример".

Напомню, в соцсетях уже активно обсуждали инициативу учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер, призвавшей в Facebook объединяться в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Федермессер поддержали артисты, деятели культуры и другие известные москвичи.

Напомню, выборы мэра Москвы намечены на 9 сентября, единый день голосования в России. Намерением принять участие в выборах мэра Москвы уже поделились Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, муниципальный депутат Илья Свиридов, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

С 4 июня в Мосгорибиркоме начался прием документов от претендентов на пост мэра столицы. Он продолжится до 3 июля.