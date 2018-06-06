Премьерой уникального для России проекта "100% Город", где вместо актеров играет сотня обычных жителей, открылся один из крупнейших арт-форумов страны. Платоновский фестиваль в этом году соберет участников из 13 государств.

В спектакле "100% Воронеж" участвуют реальные жители города. Каждый из них - это один процент населения. Фото: Андрей Парфенов

Спектакль, основанный на данных статистики и личных высказываниях воронежцев, поставили лидеры документального театра Европы - режиссеры из компании Rimini Protokoll. За минувшие десять лет они уже создали "стопроцентные" портреты многих мировых столиц - Берлина и Лондона, Парижа и Вены, Токио и Монреаля. Героев для таких спектаклей набирают по цепочке. Организаторы, изучив объективные сведения о городе, находят первого участника, тот - второго, и так до ста. Каждый представляет как бы один процент населения, поэтому состав "труппы" по полам, возрастам, национальностям и профессиям заранее предопределен. В "100% Воронеже", к примеру, есть армянин и украинец, верующие и атеисты, работающие пенсионеры и детсадовцы. Они говорят, что думают. Без купюр.

- Это идеальный способ показать реальных людей, которые стоят за статистическими цифрами и фактами, - пояснила одна из основателей Rimini Protokoll Хельгард Хауг.

В театральной программе фестиваля 15 спектаклей, пять из которых покажут впервые в России. Среди них - "китайский" балет мэтра современной хореографии Анжелена Прельжокажа "Фреска. Картина на стене".

Знатоки ждут постановок Даниэле Финци Паска (его фирменный жанр определяют как "театр ласки" и "нежный цирк"), провокатора Михаэля Тальхаймера (для Воронежа выбрали его не самую радикальную, но свежую работу - "Кавказский меловой круг") и хулигана Пиппо Дельбоно.

Спектакль, основанный на данных статистики и личных высказываниях воронежцев, поставили лидеры документального театра Европы

Привезут как нашумевшие в России спектакли, так и малоизвестные, в том числе по мотивам произведений Андрея Платонова. Для зрителей организуют читки новых пьес и бесплатные показы кинолент с участием Михаила Чехова.

Сын слесаря Андрей Платонов прожил в Воронеже полжизни. Фото: РИА Новости

Меломанов порадуют концерты американского Kronos Quartet и камерного ансамбля "Солисты Москвы", пианиста Давида Фрая и звезд мировой оперы. Одни гости сделали ставку на узнаваемые шедевры, другие познакомят публику с редко исполняемыми сочинениями первой трети ХХ века (то есть эпохи, в которую жил Платонов). В карьере Белый колодец и парке Рамонского дворца, как обычно, выступят представители популярного направления world music. Еще один такой опен-эйр устроят на дамбе Чернавского моста.

В выставочных залах города благодаря фестивалю можно увидеть живопись французского модерниста Фернана Леже (из собрания ГМИИ имени Пушкина), картины Нико Пиросмани.

С 10 по 12 июня на Советской площади развернется книжная ярмарка, для малышей организуют увлекательные мастер-классы, для взрослых - встречи с авторами бестселлеров (например, Леонидом Юзефовичем и Гузелью Яхиной).

В День России по центру Воронежа прошествуют герои сказок Пушкина. Вести они себя будут совсем не хрестоматийно...

Платоновский фестиваль-2018 продлится с 6 до 17 июня, так что на длинных выходных заглянуть в Воронеж определенно стоит.

Справка "РГ"

Международный Платоновский фестиваль проводится ежегодно в Воронеже - на родине одного из самобытных русских прозаиков ХХ века. Андрей Платонов (1899-1951) - автор романов "Чевенгур" и "Счастливая Москва", повестей "Котлован", "Ювенильное море" и "Епифанские шлюзы". Подробное расписание - на сайте фестиваля.