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06.06.2018 14:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл движение по Боровскому шоссе после окончания строительства метро

Текст: Светлана Батова
Фото: Сергей Михеев
Сегодня в районе Ново-Переделкино мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по основному ходу Боровского шоссе в районе будущей станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии метро. Движение в этом районе пришлось перенаправлять в дублеры магистрали из-за строительства подземки.

"Строительство Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Рассказовки" находится в финальной стадии, - заявил градоначальник. - Естественно, ее строительство создало ряд трудностей для автомобилистов и общественного транспорта. Сегодня мы восстанавливаем свободное движение по Боровскому шоссе". Одновременно мэр открыл и подземный пешеходный переход под магистралью, из которого в дальнейшем будет вход на станцию.

В Москве открылся северный вестибюль станции метро "Спортивная"

Для водителей запуск движения по Боровскому шоссе - большое событие. В пробках здесь застревали все пассажиры, добирающиеся на такси до аэропорта Внуково, находящегося в нескольких километрах от района. Полукилометровый участок дороги между 8 и 10 микрорайонами (от улицы Шолохова до Чоботовской ) был закрыт в течение четырех лет. Кроме того, местами движение было закрыто или изменено для строительства вентиляции и водоотливов метро. Скорость ограничили до 40 км в час, остановку запретили. Для пешеходов проложили деревянные настилы. В апреле восстановили движение на первом участке. Теперь можно свободно проехать по всему бывшему участку стройки, запустили и выделенные полосы для общественного транспорта.

На станции "Новопеределкино", которую мэр показал местным жителям, уже заканчиваются отделочные работы. Выполненная в светло-серых тонах, она стилизована под убранство теремов и палат старой Москвы. В вестибюлях и на платформах узорчатые плафоны. На светильниках при помощи перфорированных металлических панелей имитированы настенные росписи в виде травяных орнаментов. Светодиодные излучатели позволяют менять цвет освещения станции и создавать различную атмосферу и настроение.

"Новопеределкино" - одна из станций будущего 15-километрового участка Калининско-Солнцевской линии от станции "Раменки" до "Рассказовки". Всего откроют семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Решение о продлении в Солнцево этой линии было принято в 2011 году, затем ее решили дотянуть до Рассказовки, а затем сделать еще и ответвление до аэропорта "Внуково".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Метро обычно не строят до аэропортов, - отметил Сергей Собянин. - Там другие транспортные системы, аэроэкспресс, но мы уже рядом, вот решили построить еще две станции". С запуском этого участка Калининско-Солнцевской линии, а также участка Сокольнической ветки до Столбово, Боровское шоссе разгрузится, сказал мэр, станет проще и автомобилистам.

А Новопеределкино ждут окончания стройки с нетерпением - за 30 лет, что многие прожили здесь без метро, люди устали добираться до центра города на автобусах и электричках. "На электричке еду около 20 минут, на автобусе - 40, зимой - 45", - рассказала "РГ" Татьяна Прядко. - Когда откроют метро, мне будет до него ровно три минуты".

Ждет станции и Василий Стратий, его дом стоит вообще рядом с будущей станцией. Он ведет даже свою фотохронику стройки с момента рытья котлованов до уже начатого благоустройства.

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