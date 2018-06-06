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06.06.2018 15:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о новых стандартах столичных рынков

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился в личном блоге опытом города по переводу рынков на новые стандарты. Он также дал несколько советов их владельцам, как компенсировать неудобства для живущих по соседству с рынками москвичей.

"Убрать "дикие" рынки. Они позорят город и губят репутацию рыночной торговли. Ликвидировать "дикие" рынки было непросто, но мы сделали это", - написал он сегодня. При этом подчеркнул, что второй этап перемен подразумевает сохранение исторических рынков. Город готов оказать помощь в реализации качественных проектов реконструкции.

Фото: Игорь Филонов/РГ
Как превратить барахолку в рынок

Владельцам рынков глава города посоветовал компенсировать неудобства, которые торговые ряды приносят для жителей соседних домов: "Рынок, даже самый современный, остается бойким и шумным местом. Для местных жителей это не очень хорошо. Поэтому владельцы рынков поступят правильно, если создадут для них специальные программы лояльности, компенсирующие возникающие неудобства". Компенсацией, по его мнению, могут быть скидки и регулярные промоакции.

Мэр сообщил, что подготовлен проект реконструкции Кунцевского рынка, а строительство Зеленоградского рынка уже идет: "Будем стремиться, чтобы на новый стандарт постепенно переходили и другие московские рынки".

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