Новости

Юрий Чайка: нарушения в долевом строительстве - вина местных властей 09:27
На Кубани нашли тело пропавшей 13-летней школьницы 09:24
В посольстве РФ в Пакистане нет данных о выжившем летчике-афганце 09:22
Макрон сравнил содержание переговоров с Трампом с рецептом сосисок 09:22
Из горбольницы Нальчика при пожаре эвакуировали 50 человек 09:16
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 09:02
Все петербургские пляжи признали непригодными для купания 09:01
Полеты над Сингапуром ограничат из-за саммита США - КНДР 08:56
В сочинском центре восстановления леопарда родились три котенка 08:51
На Камчатке семь человек пострадали в ДТП 08:50
Власти Татарстана объяснили, почему школьница разделась на ЕГЭ 08:45
В Японии морпех США на машине переехал бездомного 08:31
Кабмин выделил 1,55 миллиарда рублей на поддержку машиностроения 08:23
Набиуллина назвала потраченную на санацию трех банков сумму 08:11
На Казанском направлении грузовик после ДТП выбросило на пути 08:01
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России на уровне 1,5 процента 07:56
Еще один экс-директор "Дальспецстроя" стал фигурантом уголовного дела 07:40
Венесуэла отреагировала на возможное исключение из ОАГ 07:30
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Уганде 07:27
На трассе М-11 откроют новый скоростной участок 07:09
Хабаровский СК проверит информацию об избиениях жителей села Бельго 07:07
В сирийском Хомсе восстановили нефтеперерабатывающий завод 06:57
В Приморье стартовал юбилейный Дальневосточный Медиасаммит 06:42
Погоду на юге Китая испортил тропический шторм 06:37
В Китае после взрыва на шахте спасли 23 человек 06:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Только в "РГ". Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Текст: Антон Валагин (Тула)

Три человека попали в больницу после столкновения междугородного автобуса с грузовиком в Тульской области.

В Златоусте в электроопору врезалась маршрутка с пассажирами

Сообщение об аварии на 315 километре федеральной трассы М-4 "Дон" поступило в экстренные службы в 1.15. По предварительной информации, следовавший из Москвы в южном направлении автобус с пассажирами врезался в стоявший на обочине грузовик.

- В автобусе было 20 человек: 18 пассажиров и два водителя. Травмы получили трое пассажиров - с травмами головы и позвоночника, ушибами их доставили в больницу Ефремова. Четверо пассажиров отправились далее по маршруту на попутном транспорте, остальные находятся в райцентре. Автобус отбуксировали на стоянку, - рассказали в управлении ГИБДД по Тульской области.

Главное сегодня

Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Набиуллина: Снижение акцизов на топливо остановит рост цен
На саммите G7 возникли трудности из-за США
"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов