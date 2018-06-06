Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Три человека попали в больницу после столкновения междугородного автобуса с грузовиком в Тульской области.

Сообщение об аварии на 315 километре федеральной трассы М-4 "Дон" поступило в экстренные службы в 1.15. По предварительной информации, следовавший из Москвы в южном направлении автобус с пассажирами врезался в стоявший на обочине грузовик.

- В автобусе было 20 человек: 18 пассажиров и два водителя. Травмы получили трое пассажиров - с травмами головы и позвоночника, ушибами их доставили в больницу Ефремова. Четверо пассажиров отправились далее по маршруту на попутном транспорте, остальные находятся в райцентре. Автобус отбуксировали на стоянку, - рассказали в управлении ГИБДД по Тульской области.