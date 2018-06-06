Тульские полицейские получили сроки за "выбивание" признания

В Тульской области осуждены двое сотрудников уголовного розыска.

Оба получили по 3,5 года колонии за применение насилия к задержанному, сообщила "РГ" старший помощник облпрокурора Любовь Кузнецова.

В Ленинском районном суде завершен процесс над двумя полицейскими - старшим оперуполномоченным и оперуполномоченным отдела уголовного розыска отделения полиции "Ленинский". Суд установил, что в августе 2015 года эти сотрудники полиции вызвали жителя Ленинского района для получения объяснений.

Когда мужчина пришел, опера потребовали от него признаться в краже автомобиля. Тот категорически отрицал причастность к этому преступлению. Тогда сотрудники угро в служебном кабинете отдела полиции начали его бить, повалили на пол, не менее трех раз надевали полимерный пакет на голову. При этом настаивали на даче признательных показаний.

Затем, чтобы скрыть свои действия, составили подложные документы о том, что этот человек якобы неповиновался законному распоряжению сотрудника полиции. На основании этого привлекли к административной ответственности и арестовали на двое суток.

По совокупности преступлений приговором суда каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел МВД РФ сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.