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06.06.2018 23:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От всех сердец

В Морозовской больнице ежегодно ставят на ноги 120 тысяч детей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7585 (122)
В день, когда в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу пришли журналисты "РГ", выписывался шестилетний Савелий Крикунов из Челябинска. Это тот самый мальчишка, которого поцеловал Владимир Путин, побывавший в Морозовской несколькими днями раньше. Тогда Савелий лежал после пересадки почки. А вчера он радостно собирался домой, а его папа Алексей крепко жал руки врачам: "Спасибо за все!"
Новый корпус морозовской больницы - теперь все не только быстро и профессионально, но и очень красиво. Фото: Сергей Михеев/ РГ Новый корпус морозовской больницы - теперь все не только быстро и профессионально, но и очень красиво. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Новый корпус морозовской больницы - теперь все не только быстро и профессионально, но и очень красиво. Фото: Сергей Михеев/ РГ

И эти слова мы потом слышали на каждом этаже, в каждой палате. Вот в отделении экстренной кардиохирургии лежит москвичка Эмилия, которой нет еще и полутора лет. У нее тяжелый порок сердца. Теперь уже можно сказать - был. На прошлой неделе ее сердечко побывало в опытных руках хирургов. "Раньше для таких операций разрезали грудную клетку, оставляя заметный шрам, а теперь - смотрите: никаких разрезов, оперировали через бедренные сосуды", - мама Наталья Пименова крепко прижимает к себе свою малышку. А на соседней кровати сопит крохотный четырехмесячный Макар Тиханов, весь опутанный проводами. У него была такая сложная патология, что пришлось поставить временный кардиостимулятор. "Но теперь мы уже поправляемся и готовимся избавляться от проводов", - говорит заведующий отделением экстренной кардиохирургии Михаил Абрамян.

Морозовская оснащена такой аппаратурой, что работать на ней могут только специалисты уровня "врач-виртуоз"

На вопрос, с какого минимального возраста он готов оперировать таких сложных детей, главный детский кардиохирург Москвы пожимает плечами: вчера мы убирали тяжелый порок сердца двухдневному малышу. Отделение, которым заведует Абрамян, открылось лишь в январе этого года. "Подобные отделения принято размещать в крупных кардиоцентрах. Но у взрослых сердце просто изнашивается с возрастом. А у детей к сердечным недугам прилагаются сопутствующие патологи. И лечить их нужно комплексно, - уверен Михаил Абрамян. - Поэтому, когда в 2015 году правительство Москвы приняло решение о том, чтобы разместить отделение экстренной детской хирургии на базе многопрофильной Морозовской больницы, мы встретили это решение с большим энтузиазмом". До конца года врачи планируют сделать 100-150 операций. "В следующем году надеемся выйти на 500, а через два-три года - на 1000", - говорит Абрамян. Это не закроет всей потребности - ежегодно только в Москве рождаются 1,4 тысячи детей с пороками сердца, а в Морозовской лечатся еще и пациенты из регионов, но ведь одна городская больница и не должна спасать всю страну! Хотя здесь никому не отказывают.

Фото: Depositphotos.com
В Морозовской больнице заработал единственный в стране центр детского инсульта

Вот на другом этаже в отделении торакальной хирургии лежит семимесячная Ева Барамидзе. Девочка родилась с сосудистой патологией лица и расщелиной грудины - это когда сердце и легкие располагаются прямо под кожей и ничем не защищены. Сердечко ей за собранной искусственной грудиной уже спрятали, сосуды с лица доктор тоже пообещал убрать. "Вырастет красавицей, будет в школе олимпиады выигрывать, - обещает завотделением Олег Топилин. - Инвалидность? Да вы что! Лечение займет два-три года, но потом это будет совершенно здоровый ребенок".

А Глеб Соболев из Севастополя и москвич Матвей Истомин из больницы уже выписались. Но приехали на профилактический осмотр. Глебу 12, Матвею 16, а диагноз у них один - деформация грудной клетки. Она как бы провалилась внутрь, сдавливая легкие. "Наши врачи сказали: ждите - перерастет, - рассказывает бабушка Глеба Алла Лазарева. - Мы на свой страх и риск связались с Морозовской и нам очень быстро назначили операцию. А Матвей тревогу забил сам. Он профессионально занимался борьбой и стал замечать, что ему не хватает воздуха. Обоим парням вставили в грудь пластины, которые за два года они вернут кости грудины на место - и Матвей сможет вернуться к профессиональному спорту. А дышать полной грудью ребята могут уже сейчас.

Ежегодно в Морозовской детской больнице проходят лечение более 120 тысяч детей. Многим из них диагнозы ставят еще в приемном отделении - для этого у врачей есть дежурный аппарат МРТ, которым можно воспользоваться, пока оформляются документы. Между прочим, попасть в Морозовскую пациентом гораздо проще, чем устроиться на работу врачом. Оборудование в больнице стоит такое, что работать на нем могут лишь специалисты уровня "врач-виртуоз". Они и работают: 107 кандидатов и 48 докторов медицинских наук одновременно - такого штата больше ни в одной городской больнице нет.

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