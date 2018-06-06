В Москве наградили лауреатов второго сезона премии "Лицей"

6 июня, в день рождения главного национального поэта Александра Пушкина, на Пушкинской площади в Москве объявили имена обладателей премии его имени - "Лицей" им. А. С. Пушкина для молодых писателей и поэтов.

В этому году награда вручается уже второй раз, в финал вышли десять прозаиков и десять поэтов до 35 лет. Кстати, во втором сезоне пришло на тысячу заявок больше, чем в первом - всего 3069. Так что конкурс оказался нешуточный - больше 153 человек на место в финале. Средний возраст финалистов - 29 лет. География обширна: от Сан-Диего до Улан-Удэ.

Ведущие церемонии - актеры московского театра "Гоголь-центр" Александра Ревенко и Михаил Тройник в первую очередь решили поздравить всех собравшихся с днем рождения… Пушкина, а также обозначили церемонию "залом ожидания славы".

Член Наблюдательного совета, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что "праздник Пушкина на Пушкинской площади - это ничуть не хуже, чем праздник Пушкина на Красной площади". "Это уже вторая церемония. Когда премия вручается в первый раз - это может быть энтузиазм, но второй раз - это уже большая надежда на то, что у премии действительно будет большое будущее".

Вначале по уже сложившейся традиции награждали поэтов.

Первое место объявили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации У Юн Гын и член Наблюдательного совета премии, советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой. "Настоящая литература - это и философия, и она преодолевает границы", - отметил У Юн Гын. Толстой, в свою очередь, заметил, что у всех финалистов есть литературный бэкграунд: "Вы молодые, но зрелые люди. Половина - кандидаты наук, с публикациями и жизненными путем. Нельзя просто так из ниоткуда прийти в русскую литературу!" Лауреатом стал Андрей Фамицкий (Москва, Минск) за свой сборник стихотворений. Андрей Фамицкий родился в 1989 году в Минске. Главный редактор международного литературного портала "Textura.club", редактор отдела поэзии журнала "Homo Legens". Андрей заверил, что деньги пойдут на хорошие дела. На развитие литературы в частности.

Конверт со вторым местом вынесли член Наблюдательного совета, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов и лауреат премии "Лицей" 2017 года в номинации "Поэзия" Владимир Косогов. Филатов признался, что "очень рад, что пополняется отряд писателей и поэтов". "Мы ждем новые голоса, новые имена. Поэты заглядывают в будущее и в каком-то смысле определяют его". Победителем стала Елена Жамбалова, мать троих детей из Улан-Удэ за сборник стихотворений "Мороженое для внутреннего ребенка". "Бурятия - уракша!", - сказала Елена.

Третье место объявила член жюри Юлия Подлубнова и генеральный директор ООО "Лотте Конфекшнри" Чой Менрим. "Эта поэзия продолжает линию герметической поэзии", - заметила Подлубнова. Награду получила Софья Серебрякова из Санкт-Петербурга за сборник стихотворений "Птицы и жуки". "Поэзия - это не про что-то необыкновенное, а про свободу. И про свободу слова", - считает Софья.

В номинации "Проза" награду за первое место вручали председатель Наблюдательного совета, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и председатель жюри, лауреат премии "Большая книга", писатель, редактор отдела культуры "Российской газеты" Лев Данилкин. Степашин начал свою речь со строк "Мороз и солнце, день чудесный", намекая на погоду, а также поблагодарил корейских друзей за поддержку - причем не только моральную. Лев Данилкин: "Удивительный опыт, когда ты вживую сталкиваешься с феноменом, который привычно связывают с именем Пушкина - мудрость в молодости". Лауреатом стал Константин Куприянов из Сан-Диегоза роман "Желание исчезнуть". "Что общего между русской и американской литературой?", - спросили ведущие. "Величие!", - ответил он.

Второе место объявили генеральный директор компании АО "ЛОТТЕ РУС" Ким Тэ Хон и издатель и редактор Елена Шубина. Шубина отметила, что весь шорт-лист - это мечта издателя. Победителем стал Игорь Савельев из Уфы за повесть "Ложь Гамлета". Савельеву 34 года, он работает журналистом в уфимской редакции РБК. Рассказы писал со школы. В 2004 году, когда он еще учился на филфаке, повесть "Бледный город" напечатал "Новый мир". Крупная проза выходила в издательстве "Эксмо".

Третье место объявили член Наблюдательного совета, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев и лауреат премии "Лицей" 2017 года в номинации "Проза" Кристина Гептинг. Кристина Гептинг: "Мне было важно найти актуальный текст. О том, как мы сейчас живем". И таким текстом стала повесть "Дистимия" Булата Ханова из Казани.

Финалистам будут вручены специальные призы - сертификаты на бесплатное прохождение онлайн-курсов Creative Writing School, приглашение в магистерскую программу НИУ ВШЭ "Литературное мастерство", один из авторов получит грант на обучение в школе "Хороший текст".

Специальным призом "Золотые слова" газета "Аргументы и факты" решила отметить поэта Тихона Синицына из Севастополя. Хотя женская половина коллектива еженедельника и думала вновь отдать награду Сергею Кубрину (в прошлом году он уже был финалистом "Лицея" и получил этот приз).

Кстати, издательский сервис Ridero подготовил специальную серию, в которую вошли произведения финалистов премии. Все книги были напечатаны прямо к церемонии награждения.

Кроме того, сборник произведений лауреатов выйдет и в одном из крупнейших издательств.

Победитель в каждой номинации получит по 1 200 000 рублей, обладатель второго места - 700 000, и 500 000 рублей достанется бронзовому призеру.

Текст взят с портала ГодЛитературы.РФ