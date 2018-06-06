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06.06.2018 22:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Слово о Москве

В храме Христа Спасителя презентовали пять новых томов Православной энциклопедии
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7585 (122)
В Храме Христа Спасителя презентовали пять новых томов Православной энциклопедии. Их показали прессе и представителям наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию книги. Кстати, по этому поводу советы собираются на совместное заседание уже в 30-й раз.

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, первый том Православной энциклопедии увидел свет 18 лет назад. С тех пор создатели энциклопедии живут в ритме русского алфавита. Началась история книги с буквы "а": в первые тома вошли статьи о новомученике Святом цесаревиче Алексии (Романове), патриархах Алексии I (Симанском) и Алексии II (Ридигере). Издано уже 49 томов. Последние пять - новые. Четыре выпущены в минувшем году, а один - в этом. Еще один, 50-й, в настоящее время находится в типографии.

Фото: РИА Новости
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"Главной темой одной из книг стала Москва, - пояснил патриарх. - Мы рассказали о городе, становлении Московской епархии и столичных монастырях. Фактически получилась энциклопедия в энциклопедии".

Статьи для Православной энциклопедии, заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подготовлены совместно с крупнейшими вузами и научными исследовательскими центрами, что говорит о высоком уровне собранного материала. "Важно работать над продвижением книги в регионах, - подчеркнул Вячеслав Володин. - И было бы правильно подумать об англоязычной версии, чтобы с нашей историей, культурой и религией могли познакомиться за рубежом".

По его словам, 60% тиража сейчас уходит в вузы и читальни. Такая практика, считает мэр Москвы Сергей Собянин, должна быть продолжена. "Издание энциклопедии - не только церковное, но и государственное дело, поскольку книга рассказывает не только о православии, но и об истории нашей страны, - отметил Собянин. - К тому же это огромный труд большого количества людей".

Москва, по словам мэра, в прошлом году приобрела для городских и школьных библиотек 9,5 тысячи экземпляров энциклопедии.

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