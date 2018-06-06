Молодежная литературная премия "Лицей" появилась в прошлом году, и была опасность, что она так же стремительно исчезнет. Но и корейские спонсоры - группа компаний Lotte, и российские организаторы проявили твердость, и второй сезон прошел по тому же "протоколу", что первый: подача заявок - работа экспертного совета - короткий список - объявление победителей в ходе фестиваля "Красная площадь" в день рождения Пушкина, 6 июня.

В финале 10 поэтов и 10 прозаиков, средний возраст - 29 лет. География - от Сан-Диего до Улан-Удэ.

В этом году церемония прошла второй раз, и не на Красной, а на Пушкинской площади Москвы. Член Наблюдательного совета премии, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой с того и начал: "Когда премия вручается впервые - это энтузиазм, второй раз - это надежда, что у премии большое будущее".

Первое место среди поэтов объявили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея У Юн Гын и член Наблюдательного совета премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. "Настоящая литература - это и философия, и она преодолевает границы", - сказал У Юн Гын. Владимир Толстой отметил, что половина участников - "кандидаты наук, с публикациями и своим жизненным путем" . Победителем стал 29-летний Андрей Фамицкий (Минск - Москва). Второе место заняла Елена Жамбалова из Улан-Удэ, автор сборника "Мороженое для внутреннего ребенка". Ее приветствовали председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов и лауреат премии "Лицей" 2017 года Владимир Косогов. "Поэты заглядывают в будущее и в каком-то смысле определяют его", - заметил Сергей Филатов.

Третье место объявили член жюри Юлия Подлубнова и генеральный директор ООО "Лотте Конфекшнри" Чой Мен Рим. Награду получила Софья Серебрякова из Санкт-Петербурга за сборник "Птицы и жуки".

В прозе обладателя Первой премии объявили председатель Наблюдательного совета, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и председатель жюри, лауреат премии "Большая книга", редактор отдела культуры "Российской газеты" Лев Данилкин. Степашин поблагодарил корейских друзей за поддержку. Свой опыт работы в жюри Лев Данилкин обобщил так: "Это было удивительно - в реальности наблюдать феномен, который в нашем коллективном сознании ассоциируется с Пушкиным, - мудрость в молодости, мудрость людей, которым и тридцати пяти еще нет. Этого не может быть, но все, кто попал в финал "Лицея", обладают этим уникальным качеством".

Это было удивительно - в реальности наблюдать мудрость молодости...

Наибольшую мудрость проявил Константин Куприянов, живущий в калифорнийском Сан-Диего. Его роман "Желание исчезнуть" о преодолении и надежде производит почти шоковое впечатление. "Что общего между русской и американской литературой?" - спросили лауреата ведущие. "Величие!" - ответил он.

Лауреата второй премии объявили генеральный директор компании АО "ЛОТТЕ РУС" Ким Тэ Хон и издатель Елена Шубина. Им стал Игорь Савельев из Уфы за повесть "Ложь Гамлета". "Весь шорт-лист - это мечта издателя", - заявила Елена Шубина, вручая приз.

На 3-м месте повесть "Дистимия" Булата Ханова из Казани -сообщили главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев и лауреат премии "Лицей" Кристина Гептинг.

Победитель в каждой номинации получит по 1 200 000 рублей, обладатель второго места - 700 000, и 500 000 рублей достанется бронзовому призеру.

Кстати

Сергей Степашин объявил также о только что достигнутой договоренности: в следующем году Россия станет почетным гостем книжной ярмарки в Сеуле. Можно не сомневаться: "лицеисты" займут там почетное место.