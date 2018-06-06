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06.06.2018 21:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Почувствуйте себя Малевичем

В Новой Третьяковке авангард дополнили виртуальной реальностью
Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
Проект "Авангард в трех измерениях: Гончарова и Малевич", запущенный Новой Третьяковкой и группой компаний VRTech, - еще одно доказательство родства двух миров - искусства и компьютерного зазеркалья.
Вход в музей: обновленная версия. Фото: tvkultura.ru Вход в музей: обновленная версия. Фото: tvkultura.ru
Вход в музей: обновленная версия. Фото: tvkultura.ru

То, что VR-технологии не будущее искусства, а его настоящее, стало понятно после проекта Бьорк, показанного на Московской биеннале современного искусства в 2017-м, и инсталляции Робера Лепажа "Ночь в библиотеке" в Мультимедиа Арт Музее Москвы на фестивале TERRITORIA. Лепаж переложил спектакль-"бродилку" на язык виртуальной инсталляции. В инсталляции Бьорк зритель оказывался в "оке" тайфуна страстей, песен, танца.

В отличие от них VR-проект в холле Новой Третьяковки включает еще пару опций: реальное движение зрителя в виртуальном пространстве, смоделированном по образу и подобию мастерских Натальи Гончаровой и Казимира Малевича, и ... возможность самому "написать" картину. По периметру виртуальной "зоны игры" - экраны, транслирующие события в мире игроков...

На этой выставке зритель-игрок может шагнуть прямо в пространство холста

Очевидно, что образовательный потенциал проекта идеально вписывается в формат edutainment - соединяет развлечение и познание. Мастерская художника в формате VR - портал, вводящий в пространство картины. В VR-мастерской Гончаровой зритель сам составляет натюрморт из вещей, которые она использовала, и создает полотно в ее стилистике с помощью компьютера, "изучившего" натюрморты художницы. В случае же Малевича зритель получает шанс пережить "выход" в супрематический космос.

Взгляд инсайдера: выбираем предмет для натюрморта с помощью рук-контроллеров. Фото: tvkultura.ru

Илларион Гордон, арт-директор VRTech, говорит, что в основе пространственной модели мастерской Натальи Гончаровой - комната в ее доме в Трехпрудном переулке, где она и Ларионов работали до отъезда в Париж. Правда, их мастерская была много аскетичнее, чем виртуальная. Там были лишь мольберт и стол, где ставились натюрморты, предметы же для них располагались на полу. С Малевичем и проще, и сложнее. Мастерской постоянной у него не было. К тому же он не был замечен в рисовании натюрмортов - разве что в годы учебы. Поэтому в основе его виртуального пространства - обобщенный образ ВХУТЕМАСовских мастерских 1920-х. А создание супрематических композиций предполагает "бросок" вещей на холст и превращение их в прямоугольники, овалы, квадраты... Разумеется, Малевич не швырялся предметами в мастерской, но было решено, что этот прием наглядно продемонстрирует принцип выхода за границы пространства картины.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В музейном мире edutainment давно завоевал признание. Новизна же этого проекта, пожалуй, прежде всего в реальном движении геймера в пространстве. "А как же игра pokemon-go? Там же геймер тоже двигался в поисках покемончиков", - интересуюсь у Иллариона Гордона. "Там был эффект дополненной реальности, а тут - погружения в виртуальное пространство, - поясняет он. - Дополненная реальность - это когда вы смотрите на окружающее через телефон или планшет, и он дополняет картинку виртуальным объектом. Здесь же, надев VR-маску и взяв контроллеры, вы погружаетесь в мир виртуальный".

Правда, по отношению к музейному пространству Новой Третьяковки VR-проект "Авангард в трех измерениях..." выступает как раз в качестве дополненной реальности. По возвращении из эмпиреев VR-мастерских на грешную землю имеет смысл сравнить свои опыты с картинами художников русского авангарда. Благо они тут же, рядом, в Новой Третьяковке.

Цветовую гамму картины определяет компьютерная программа, прошедшая обучение на примерах натюрмортов Гончаровой. Фото: tvkultura.ru

Напоследок еще об одной фишке проекта. Опытом, пережитым в VR-проекте Новой Третьяковки, можно поделиться в инстаграме. Показать созданные вами натюрморты и продемонстрировать селфи в супрематическом космосе. Эти снимки будут выкладываться в инстаграме проекта с упоминанием, кто именно тут выступает в роли нового Малевича или новой Гончаровой. Но вы же понимаете, что поделиться удачным селфи в своем блоге - секундное дело...

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