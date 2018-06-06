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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Черное и белое

Местные власти составили рейтинг управляющих компаний, задолжавших за свет
Текст: Денис Передельский
Российская газета - Федеральный выпуск №7585 (122)
УК-должники вошли в "черный список", а те, у кого задолженностей нет, в "белый". В "черный" включена 31 компания из двух городов и двух районов. Сообща они задолжали энергетикам свыше 137 миллионов рублей.

Просроченная задолженность "управленцев" составляет 91 миллион рублей, остальное - текущая. В среднем приходится по три миллиона рублей долга на одну УК. В большинстве случаев жильцы платят исправно и почему деньги не доходят до поставщика - большой вопрос. На самом деле должников больше. В "черный список" внесли лишь те УК, которые потенциально подпадают под действие закона о прямых расчетах за услуги ЖКХ. Напомним, что в рамках ФЗ-59 от 3 апреля 2018 года управляющие организации не вправе препятствовать жильцам, если те на общем собрании решили платить напрямую поставщику.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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- Если после расторжения договора на поставку коммунальных услуг управляющая организация продолжит выставлять счета, она будет обязана выплатить жильцам штраф в двукратном размере суммы, указанной в платежных документах, - пояснил начальник управления по правовому сопровождению энергосбытовой деятельности Юрий Лаштабега.

Примечательно, что возглавляет антирейтинг единственная в Орле муниципальная управляющая организация. Период просроченной задолженности у нее превышает два года. За это время накопился долг в 15,4 миллиона рублей. Впрочем, это не рекорд. Одна из частных компаний не платит по счетам уже три года. Правда, жилищный фонд не меньше и долг оставляет около 3,2 миллиона рублей

В энергосбыте пояснили, что список наиболее крупных должников был подготовлен специально для жителей - чтобы они могли оценить работу своей УК и задуматься о переходе на прямые расчеты. Также не исключено, что попадание в "черный список" подтолкнет УК к погашению долгов.

Возглавляет антирейтинг единственная муниципальная управляющая организация, ее долг - 15,4 млн рублей

Для контраста и стимулирования добросовестных управляющих организаций энергетики составили и "белый список". В него включено 15 УК, два ТСЖ и один жилищно-строительный кооператив. У них нет ни текущей, ни просроченной задолженности.

Фото: AP
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Энергетики также напомнили, что в соответствии с постановлением правительства РФ N 442 от 04.05.2012 года за неоплату может быть введено ограничение поставки ресурса. Свет отключат не в квартирах, а в местах общего пользования. Обесточены будут лестничные площадки, чердаки и подвалы. Темно станет и перед подъездами. Словом, жильцы могут испытать дискомфорт из-за долгов своих УК. В энергосбыте считают это весомым аргументом в пользу перехода на прямые расчеты.

К слову, постановление правительства РФ N 253 обязывает управляющие компании в течение одного рабочего дня перечислять полученные от жильцов средства на счет ресурсоснабжающей организации. Однако многие орловские УК игнорируют это требование. Они выступают в роли посредников, порой используя преступные схемы.

Например, в прошлом году суд приговорил директора сразу двух управляющих компаний к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Менеджера признали виновным в том, что он несколько лет присваивал платежи жильцов за свет. Кстати, сейчас он возглавляет новую УК, которая уже задолжала энергетикам около одного миллиона рублей.

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