В Подмосковье открылась выставка "Комплексная безопасность-2018"

Битва беспилотников, показательные выступления пожарных и крайне неудобный проезд - вот чем запомнится участникам и гостям выставки первый день работы международного салона "Комплексная безопасность-2018".

В этом году открытие престижнейшей выставки как и в прошлом году прошло в Ногинском спасательном центре МЧС России. По традиции на ней представляют новинки спасательной техники, и в этом организаторы салона постарались. На площади более 20 тысяч квадратных метров представлена выставочная экспозиция около 300 фирм и компаний, несколько тысяч профильных специалистов в сфере обеспечения безопасности. На выставку приехали зарубежные коллеги и гости более чем из 25 стран, в том числе из Хорватии, Швейцарии, Германии, Израиля, Словении, Сирии, Исландии, Индии, Эквадора, Непала и других. В этом сегменте российская площадка ничем не уступает своим заграничным аналогам.

Жаль только, что салон и в этом году оказался не в шаговой доступности, как, скажем, сравнимый по размаху ганноверский "Интершутц". Гостям и участникам пришлось лишь с горечью вспоминать, как "Комплексная безопасность" солидно распахивала двери на ВДНХ. А сейчас, чтобы в 10 утра успеть услышать приветственное слово первого заместителя главы МЧС Александра Чуприяна, москвичам пришлось провести в пути более двух часов на авто. Иначе не добраться. К счастью, это обстоятельство оказалось лишь ложкой дегтя в бочке меда. Хотя все понимают, если наша страна хочет по-настоящему сохранить статусность этого мероприятия, ему лучше вернуться в Москву.

И это обосновано, потому что российским фирмам есть что показать и чем похвастаться. Скажем, в этом году мы впервые представили полностью свой отечественный беспилотник. И не какой-то игрушечно миниатюрный, а, что называется, взрослый, который может более часа находиться в воздухе и с серьезной оптикой контролировать местность. Он не нуждается в сотовом покрытии. У него своя связь и свой интерфейс на экране с собственной операционной системой отслеживания объектов. А это крайне важно особенно в глухих местах, скажем, в тайге, при поиске очагов возгорания, а также пропавших людей.

Еще одна новинка - система "Отзвук". Это та система, которая крайне необходима для спасения жизней в условиях быстроразвивающихся ЧС. По сути это наследник системы радиооповещения сороковых годов. Только тут не голос предупреждает людей об опасности, а электронная барышня. И все это в цифровом варианте и крайне надежно. Такой системы очень не хватило в Крымске, когда вода из прорвавшейся дамбы погубила людей станицы.

Еще одной отличительной чертой нынешнего салона стало то, что после открытия гостям показали масштабное демонстрационное учение. В нем приняли участие 950 человек, были задействованы 170 единиц техники, в том числе - 11 воздушных судов, беспилотные летательные аппараты, специализированные робототехнические комплексы. Вместе с российскими спасателями свое профессиональное мастерство продемонстрировали спасатели из 12 зарубежных стран.

Оснащенные современными системами пожаротушения самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС совершили прицельный сброс огнегасящей жидкости на очаги условных природных пожаров. Девять вертолетов провели разведку местности, десантировали спасателей и кинологические расчеты, эвакуации пострадавших.

Завершилось учение показательными выступлениями, в которых участвовали спасатели, парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России, была задействована колонна новых образцов техники, воздушные суда. Вместе с российскими спасателями мастерство продемонстрировали спасатели Белорусии, Армении,Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Абхазии, Вьетнама, Кыргызстана и Южной Осетии.

Выглядело все это захватывающе. Но опять же, как отмечали сотрудники МЧС после представления, перебазировавшись за Ногинск выставка приобрела в зрелищности. Конечно, устроить такое шоу на ВДНХ было бы невозможно. Но профессиональная выставка это не шоу, и разработчики приезжают со своими новинками на нее не для того, чтобы поглядеть на чужую продукцию, а чтобы показать свою и по возможности ее продать. А жуткие пробки из Москвы в область в этом году отпугнут безусловно многих потенциальных клиентов.