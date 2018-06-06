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06.06.2018 22:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лето красное запело

В Подмосковье школьников ждут 95 загородных лагерей
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7585 (122)
Внимательно следить за тем, как проходит летняя оздоровительная кампания, поручил главам муниципалитетов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "В области много летних детских лагерей - и частных, и муниципальных, и ведомственных. Мы должны соблюсти все меры безопасности", - подчеркнул он.
Андрей Воробьев пообещал побывать в лагерях, чтобы убедиться, что детский отдых организован на должном уровне. Фото: Сергей Куксин/ РГ Андрей Воробьев пообещал побывать в лагерях, чтобы убедиться, что детский отдых организован на должном уровне. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Андрей Воробьев пообещал побывать в лагерях, чтобы убедиться, что детский отдых организован на должном уровне. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Правила безопасности, которые в отношении детского отдыха год от года лишь ужесточаются, уже сократили количество лагерей на территории Подмосковья. И если прошлым летом детей принимали 102 загородных и 1144 дневных пришкольных лагеря, то сейчас первую смену начали 90 и 1065 лагерей соответственно. Ко второй смене, стартующей в третьей декаде июня, подтянутся еще 5 загородных лагерей, не успевших к началу лета устранить все замечания, выявленные проверками перед началом летних каникул.

В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок

В этом году на детскую оздоровительную кампанию в Подмосковье выделили 1,8 миллиарда рублей. "И я планирую побывать в детских лагерях, чтобы убедиться, что там все организовано на должном уровне", - пообещал Воробьев. За бюджетный счет летом отдохнут порядка 370 тысяч подмосковных ребят от 7 до 15 лет. "В том числе 43 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская. Причем 8,5 тысячи таких ребятишек проведут хотя бы одну смену на море - в Крыму и Краснодарском крае. Путевки для них закуплены, и почти 2 тысячи школьников уже дышат полезным морским воздухом в первую лагерную смену.

На Черноморское побережье, а также в Ставропольский край отправятся отдыхать и дети-инвалиды из Подмосковья. "Для них предусмотрено 11,6 тысячи путевок. 5,7 тысячи из них получат дети, остальные - сопровождающие их лица", - отметила Фаевская. А родителям, которые будут заниматься организацией летнего отдыха самостоятельно, она напомнила: список допущенных к работе на территории региона лагерей размещен на сайте областного министерства соцразвития. И прежде чем покупать путевку, хорошо бы удостовериться, что выбранный лагерь имеется в списке. А то в прошлом году в Мытищах, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Дмитровском районах нашли несанкционированные лагеря. И прямо посреди первой смены закрыли, отправив детей по домам. Поэтому лучше заранее свериться со списком.

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