В столице открыт штаб городских волонтеров ЧМ-2018

Заявки в ряды городских волонтеров подали около десяти тысяч москвичей. Через "сито" в итоге прошли шесть тысяч. В "поле" попадут только пять тысяч из них, а тысячу отправят на скамейку запасных.

На "дежурство" волонтеры заступят 12 июня. Они будут встречать фанатов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, помогать им ориентироваться в столичной подземке и устраивать развлекательные мероприятия. Создавать атмосферу праздника им предстоит и на Воробьевых горах, где развернется фестиваль болельщиков. У главного здания МГУ установят большие экраны, где все желающие смогут посмотреть матчи сборных, поучаствовать в играх и конкурсах. Но прежде, чем выйти на улицы города, волонтеры должны заглянуть в штаб, который открылся на Новослободской улице. Здесь как в любом банке при входе распечатают талон с номером и отправят к окну, а уже там сфотографируют, выдадут бейдж и бесплатный проездной на все виды городского общественного транспорта. А приодеться футбольные помощники смогут в экипировочном центре на Тверской улице. Набор стандартный для всех - две футболки, кепка, брюки, ветровка, часы, кроссовки и сумка. Куртка пропитана водоотталкивающим раствором, чтобы не промокнуть в дождливую погоду. А брюки, если будет жарко, можно в любой момент отстегнуть, превратив их в шорты.

Готовы волонтеры не только внешне, но и в языковом плане. Знание английского - обязательное требование. Некоторые разговаривают сразу на нескольких языках: испанском, немецком, португальском. Снисхождения сделали только пенсионерам. Их в отряде добровольцев несколько сотен. Самому старшему - 86 лет. За теми, кто изъясняется с трудом, прикрепили англоговорящих волонтеров. Большая же часть помощников - студенты столичных вузов. Ольга Куприянова, например, из Московского государственного технического университета гражданской авиации. Волонтерской деятельностью занимается три года и ничуть об этом не жалеет. Прошлым летом помогала в организации Кубка Конфедераций, а теперь ей не терпеться ворваться в атмосферу чемпионата мира. Будет кататься по городу, фотографируя и снимая видеоролики для социальных сетей. Студентка-переводчица Юлия Антонкина старта чемпионата в России ждала несколько лет. В беседе с корреспондентом "РГ" признается: от футбола без ума и болеет за ЦСКА. "Я даже сессию сдаю досрочно, остались последние экзамены, - заметила она. - Буду встречать зарубежных гостей в аэропорту "Шереметьево". Хочу развеять стереотипы о России и показать, что у нас живут открытые, искренние и дружелюбные люди".

Без пяти минут выпускница Московского государственного лингвистического университета Сабина Турсун-Заде к фанатам футбола себя не причисляет, но игры иногда посматривает. Чемпионат для нее - лишняя возможность подтянусь английский и французский. "Я просила, чтобы меня направили в исторический центр Москвы, - пояснила она. - Хочу пообщаться с иностранцами, помочь им сориентироваться в нашем городе и рассказать о самых знаковых и интересных местах".

Прямая речь

Николай Гуляев, глава столичного департамента спорта и туризма:

В чемпионате мира примут участие 32 сборные со всего мира, а 33-я - дружная команда Москвы, которая долго готовилась к турниру. Особое место в ней занимают городские волонтеры. Именно от них будет зависеть, какие впечатления увезут с собой иностранные гости. Ведь большинство болельщиков приедут именно в Москву.