В Третьяковскую галерею начнут пускать по электронным билетам

Государственная Третьяковская галерея выпустила бесплатное мобильное приложение с полной афишей своих выставок и событий и возможностью покупки билетов онлайн. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.

Теперь в смартфонах доступна полная афиша музея: выставки во всех корпусах и зданиях музея, анонсы лекций, концертов и спектаклей, информация о творческих встречах, экскурсиях, специальных программах, а также анонсы конференций, подборки событий для детей и расписание киносеансов.

Купленный в приложении билет на выставку распечатывать не нужно - для прохода в зал достаточно показать электронный билет на экране смартфона. Сейчас в приложении покупка билетов онлайн доступна для основных постоянных экспозиций и большей части выставок, событий, всех киносеансов. Остальные разделы будут постепенно пополняться сервисами и функциями.

Ранее для ГМИИ им.А.С.Пушкина также было разработано мобильное приложение Artefact, с помощью которого можно узнать полную информацию обо всех шедеврах, находящихся в залах музея на постоянных экспозициях и временных выставках. Для этого достаточно навести камеру смартфона на нужную картину.