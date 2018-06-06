Вениамин Смехов читал Пушкина и Окуджаву на Пушкинской площади

Вечерняя программа на Пушкинской площади в день рождения поэта началась со стихов Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Давида Самойлова и, конечно, Булата Окуджавы - его знаменитые строки вынесли в название вечера.
Смехов читал наизусть, изредка подглядывая в текст.
Эпиграфом к действу стал фрагмент из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова: "Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: "А за квартиру Пушкин платить будет?" Или "Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?"
Смехов кратко посвятил зал в истории некоторых влюбленностей поэта, но предупредил - как только судьба подарила ему встречу с Натальей Николаевной, Пушкин избрал ее в качестве единственной - музы, жены, матери его детей. "Я совсем огончарован", - признавался Александр Сергеевич.
"Поэзия - это Пушкин, а Пушкин - это любовь, - отметил Вениамин Борисович. - В любви нужно признаваться, а кто как ни Александр Сергеевич умел это? Он был искренен с каждой из своих любовей, до тех пор, пока не встретил Наталью Гончарову, с которой до смертного одра прошел свой путь".
В этот вечер прозвучали хрестоматийные: "Я помню чудное мгновенье", "Из Анакреона", "Мадонна" и альбомные стихи Анне Керн.
Стихотворение "Если жизнь тебя обманет..." было первым пушкинским, которое услышал в далеком детстве Вениамин Смехов. Это был 1945 год - отец только-только вернулся с войны.
"А "Добрый совет" было горячо любимым у нашего дорогого режиссера Петра Наумовича Фоменко", - сказал Вениамин Борисович.
Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнию играть,
Пусть чернь слепая суетится,
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отымем
Всё, что отымется у ней.
"Браво, Пушкин!" - воскликнул Вениамин Борисович.
А завершилась программа, конечно, строками Булата Окуджавы:
Мы будем счастливы - благодаренье снимку,
Пусть жизнь короткая проносится и тает.
На веки вечные мы все теперь в обнимку.
На фоне Пушкина, и птичка вылетает.