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06.06.2018 22:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вениамин Смехов читал Пушкина и Окуджаву на Пушкинской площади

Текст: Наталья Соколова
"Ох, какой недобрый ветер", - отметил Вениамин Борисович, выходя на сцену. Актер театра на Таганке, несмотря на непогоду, сбросил черное пальто.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Вениамин Смехов. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Вениамин Смехов. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Вечерняя программа на Пушкинской площади в день рождения поэта началась со стихов Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Давида Самойлова и, конечно, Булата Окуджавы - его знаменитые строки вынесли в название вечера.

Смехов читал наизусть, изредка подглядывая в текст.

Фото: Александр Корольков
На Пушкинской площади студенты-иностранцы читали любимые стихи поэта на русском языке

Эпиграфом к действу стал фрагмент из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова: "Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: "А за квартиру Пушкин платить будет?" Или "Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?"

Смехов кратко посвятил зал в истории некоторых влюбленностей поэта, но предупредил - как только судьба подарила ему встречу с Натальей Николаевной, Пушкин избрал ее в качестве единственной - музы, жены, матери его детей. "Я совсем огончарован", - признавался Александр Сергеевич.

"Поэзия - это Пушкин, а Пушкин - это любовь, - отметил Вениамин Борисович. - В любви нужно признаваться, а кто как ни Александр Сергеевич умел это? Он был искренен с каждой из своих любовей, до тех пор, пока не встретил Наталью Гончарову, с которой до смертного одра прошел свой путь".

В этот вечер прозвучали хрестоматийные: "Я помню чудное мгновенье", "Из Анакреона", "Мадонна" и альбомные стихи Анне Керн.

Стихотворение "Если жизнь тебя обманет..." было первым пушкинским, которое услышал в далеком детстве Вениамин Смехов. Это был 1945 год - отец только-только вернулся с войны.

"А "Добрый совет" было горячо любимым у нашего дорогого режиссера Петра Наумовича Фоменко", - сказал Вениамин Борисович.

Давайте пить и веселиться,

Давайте жизнию играть,

Пусть чернь слепая суетится,

Не нам безумной подражать.

Пусть наша ветреная младость

Потонет в неге и вине,

Пусть изменяющая радость

Нам улыбнется хоть во сне.

Когда же юность легким дымом

Фото: Михаил Визель/ РГ
Джулиан Лоуэнфельд: Если любишь Пушкина, невозможно ненавидеть Россию

Умчит веселья юных дней,

Тогда у старости отымем

Всё, что отымется у ней.

"Браво, Пушкин!" - воскликнул Вениамин Борисович.

А завершилась программа, конечно, строками Булата Окуджавы:

Мы будем счастливы - благодаренье снимку,

Пусть жизнь короткая проносится и тает.

На веки вечные мы все теперь в обнимку.

На фоне Пушкина, и птичка вылетает.

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