Видео: В Туле спорткар протаранил ломбард

В Туле после столкновения Chevrolet Corvette с Renault Fluence спортивный автомобиль вылетел на тротуар и протаранил крыльцо ломбарда. У 18-летнего водителя Chevrolet Corvette не было водительских прав, сообщил "РГ" начальник пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

Авария произошла на улице Металлургов рядом с домом № 88 около 9 часов утра. Столкнулись Chevrolet Corvette с московскими номерами и Renault Fluence. В результате ДТП водитель Renault Fluence получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В причинах аварии разбираются сотрудники госавтоинстпекции.

Момент ДТП был заснят камерами видеонаблюдения ломбарда, крыльцо которого протаранил Corvette. На кадрах видно, как Fluence при повороте налево не пропустил спортивный автомобиль. От удара спорткар отбросило на тротуар, и он врезался в крыльцо ломбарда, на котором стояли парень и девушка. Мужчина сразу же кинулся помогать водителю выбраться из разбитой иномарки. В это же время другие очевидцы аварии вытащили водителя Fluence, получившего серьезные травмы.

По словам Ярцева, водителю Chevrolet Corvette только в апреле исполнилось 18 лет, а в мае он купил Corvette. Водительских прав у него нет и никогда не было.