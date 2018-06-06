Водитель на иномарке скрылся после наезда на пенсионерку

Столичная полиция разыскивает автомобиль Kia, водитель которого скрылся после наезда на пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером во вторник, 5 июня, на ул. Юных Ленинцев в районе Кузьминки. Автомобиль сбил женщину 1955 года рождения, сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по столице.

"Водитель автомобиля Kia совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшей оказывается медицинская помощь", - цитирует источник агентство "Москва".

Очевидцы сообщили полицейским номера автомобиля. Розыск водителя и машины продолжаются.