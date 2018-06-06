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06.06.2018 23:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы увидят "кубических" строителей Фернана Леже

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Работы знаменитого французского модерниста привезли в областной музей имени Крамского. Выставка "Фернан Леже. Поэтика современности" стала первым событием VIII Платоновского фестиваля, который открылся в Воронеже 6 июня.
Фернан Леже. Строители. Фото: ГМИИ имени А. Пушкина
Фернан Леже. Строители. Фото: ГМИИ имени А. Пушкина

Более полусотни живописных набросков, литографий, шпалер и фаянсовых тарелок предоставил столичный музей изобразительных искусств имени А. Пушкина. Сюжеты просты: монтажники на лесах, женщины с птицами, кусты алоэ. Серия "Город" открывает зрителю нетуристический Париж: с бельем на веревках и тележкой зеленщика в переулке, скотобойней и баркасами на Сене.

Леже выступал за то, чтобы приблизить искусство к массам. Он устраивал выставки на заводах, оформлял мозаикой госпиталя, витражами - церкви и госучреждения в Европе и США. Воронежцы смогут увидеть тарелки и хлопчатобумажные шпалеры с его рисунками. Те и другие были сделаны уже после смерти художника, но по его оригинальным проектам.

Центральный экспонат - шпалера "Строители с алоэ" (1962).

Фото: Андрей Парфенов
Платоновский фестиваль открыли сто обычных человек

- На графическом листе, который здесь воспроизведен, Леже запечатлел строительство вышки для ЛЭП: вертикали опор, горизонтали лесов, похожие на орудия труда мозолистые руки… В дальнейшем эти образы появились и в других его произведениях. Можно найти перекличку с важной для Платонова идеей строительства светлого будущего, - подчеркнула куратор выставки, научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков Варвара Замахаева.

Долгое время произведения, подаренные ГМИИ женой художника Надеждой Ходасевич-Леже, не были доступны посетителям. В основной экспозиции обычно находится одна-две картины мастера.

- Графику можно выставлять лишь на короткое время, а для шпалер просто не хватает места - надеемся, что сможем развесить их в своем музее экспрессионизма, который готовится к открытию, - добавила Замахаева.

Фернан Леже (1881-1955) начинал, наряду с Пикассо и Браком, как кубист. Позже выработал свой узнаваемый стиль.

- Его отличает жесткая сильная линия, декоративность формы, яркие краски и, как и у Андрея Платонова, интерес к человеку и его чувствам, - отметила главный хранитель ГМИИ Татьяна Потапова. - Но если Леже пытался найти гармонию, то Платонов, наоборот, вскрывал ее отсутствие в нашей жизни.

Экспозицию дополняют два тактильных макета по мотивам декоративных рельефов Леже. Их цветовую палитру специально адаптировали к потребностям слабовидящих людей.

Выставка "Фернан Леже. Поэтика современности" будет работать до 29 июля в областном музее имени И. Крамского по адресу: Воронеж, пр-т Революции, 18. Телефон для справок: (473) 255-38-67.

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