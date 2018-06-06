Загородная аренда в Подмосковье подорожала на треть

Средняя цена аренды загородного жилья в Подмосковье выросла за год примерно на треть. В результате средняя стоимость аренды коттеджа с мая прошлого года увеличилась со 100 тыс. до 130 тыс. рублей в месяц, дачи - с 36,6 тыс. до 51,1 тыс. рублей. При этом некоторая часть собственников на период чемпионата мира по футболу 2018 увеличила ставку аренды в три раза. Об этом сообщает пресс-служба "ИНКОМ-Недвижимость".

Средняя цена предложения найма загородного жилья примерно на треть выше, чем год назад, говорят аналитики. Объяснить это довольно просто. Традиционно среди нанимателей дач много москвичей, желающих летом отдохнуть от шумного мегаполиса, а сейчас к ним присоединились еще и футбольные болельщики из регионов РФ, а также постоянно проживающие за границей россияне, которые решили провести отпуск на лоне родной природы и не пропустить важное спортивное событие.

Обращают аналитики внимание и на ослабление отечественной валюты, спровоцировавшее общую тенденцию отказа россиян от поездок на курорты. Согласно данным ВЦИОМ, в нынешнем отпускном сезоне 45% соотечественников останутся дома, 34% проведут лето на дачах, а в путешествия отправятся не более 21%.

"Многие владельцы домов стараются воспользоваться возможностью заработать и поднимают обычную стоимость найма, иногда втрое. Некоторые не против на это время даже перепрофилировать загородный дом в хостел или гостиницу - передают фазенду в субаренду, либо планируют самостоятельно заниматься "гостиничным бизнесом", - сказала заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова.

Большинство (40%) снимают дачные домики площадью 40-60 кв. м, 35% нанимателей интересуют коттеджи площадью до 100 кв. м, чуть меньше - 25% выбирают таунхаусы. Но, невзирая на то, что на дворе лето очень многие рассматривают только те варианты, где есть отопление. Также наниматели обращают внимание на ухоженную придомовую территорию с плодовыми деревьями и обустроенную зону отдыха, ландшафтный дизайн, наличие бани и бассейн.

Что же касается удаленности от Москвы, то выбирают домики в среднем в 30 км от МКАДа. Наиболее значимая доля предложения распределена в радиусе до 15 км от МКАД - 34% домов, меньше всего лотов для найма - 7% - находится на расстоянии от 40 до 60 км от МКАД.