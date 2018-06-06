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06.06.2018 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Еще один экс-директор "Дальспецстроя" стал фигурантом уголовного дела

Текст: Юлия Гарднер

В отношении бывшего директора "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ № 6) Юрия Волкодава возбуждено уголовное дело о хищении 140 миллионов рублей. Об этом на совещании при генпрокуроре РФ в Хабаровске сообщил прокурор Восточного военного округа Александр Рушников.

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- В отношении всех пятерых ранее работавших на тот период начальников "Дальспецстроя" возбуждены уголовные дела, - цитирует Рушникова РИА Новости.

Юрий Волкодав, который возглавлял предприятие в 2016 году, попал под следствие на прошлой неделе. Дело связано с домами-долгостроями, которые компания возводила в Хабаровске.

Напомним, ранее бывший глава "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер Владимир Ашихмин, сын Хризмана и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы за злоупотребления при строительcтве космодрома Восточного в Амурской области.

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