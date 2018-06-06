Хабаровский осужденный попросился в другую колонию из-за шума самолетов

Отбывающий пожизненный срок убийца из Комсомольска-на-Амуре попросил перевести его в "Белый лебедь", одну из самых строгих колоний России. Сидеть на прежнем месте осужденному мешают летающие над "зоной" боевые самолеты.

50-летний мужчина осужден пожизненно за двойное убийство. Приговор он отбывает в ИК-6 Комсомольска-на-Амуре. Над колонией проходят трассы полетов сверхзвуковых истребителей: их строят на местном авиазаводе, а рядом с городом расположен военный аэродром. Вдобавок боевые самолеты летят над ИК-6 на низкой высоте, что не добавляет ее обитателям акустического комфорта.

Осужденный направил жалобу на невыносимые условия содержания и попросил перевести его в соликамскую колонию особого режима ИК-2, известную также как "Белый лебедь". В УФСИН по Хабаровскому краю заявили, что обращения не получали.

- Один из осужденных ИК-6 действительно направил жалобу - в ГИБДД поселка Эльбан, закрытым конвертом. И окончательного ответа оттуда пока не получено, - рассказала сотрудник пресс-службы краевого УФСИН Екатерина Чеченец.

Сотрудники пенитенциарной системы пояснили, что перевод в другую колонию, согласно части 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, производится для обеспечения личной безопасности осужденного либо в случае его болезни, при ликвидации или реорганизации исправительного учреждения либо в случае иных исключительных обстоятельств, препятствующих пребыванию осужденного в данном учреждении.

- Жалоба на шум самолетов не удовлетворяет ни одному из перечисленных в УИК условий, поэтому оснований для перевода нет, - резюмировали в УФСИН.

ИК-2 особого режима "Белый лебедь" находится в пермском городе Соликамск, ее контингент составляют осужденные на пожизненные сроки. Колония известна повышенной строгостью: осужденные находятся в камерах по одному, два или три человека, ежедневно положена часовая прогулка в открытой камере на крыше тюремного корпуса. Если сотрудник колонии открывает смотровой глазок на двери камеры, люди внутри обязаны быстро подняться, встать лицом к стене, прижав к ней руки ладонями наружу и расставив ноги. В такой позе они должны стоять, пока глазок не закроется. По территории осужденные передвигаются, наклонившись вперед с закинутыми за спину руками (отсюда и неофициальное название ИК-2).