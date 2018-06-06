Хабаровский СК проверит информацию об избиениях жителей села Бельго

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проверяет размещенную в интернете информацию о противоправных действиях, совершенных в отношении жителей села Бельго Комсомольского района.

Ранее одно из местных СМИ опубликовало обращение селян к начальнику краевого УМВД, прокурору и президенту региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера с просьбой защитить их от произвола людей в масках и камуфляже.

По словам рыбаков, живущих в Бельго, неизвестные мужчины с ружьями, которые ездят на полицейском катере, оскорбляют их, запугивают, избивают и незаконно проводят обыски в их моторных лодках. При этом они не представляются и не показывают документы.

Чтобы разобраться в ситуации, в село выехала усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре. В нее входят начальник УМВД и глава войск Росгвардии по Комсомольскому району.

- По инициативе следственных органов сегодня в Бельго состоится народный сход, в котором примут участие местные жители, глава населенного пункта и заместитель главы администрации Комсомольского района. Следователи на месте проведут прием граждан, подробно опросят их, дадут юридическую оценку действиям неизвестных в отношении жителей села, - рассказали в пресс-службе СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Справка "РГ"

Национальное село Бельго было полностью уничтожено наводнением на Амуре в 2013 году, а затем отстроено заново. Рыболовство - основной способ местных жителей, большинство из которых - представители коренного малочисленного народа Севера, прокормить семьи.