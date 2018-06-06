Новости

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России на уровне 1,5 процента 07:56
Еще один экс-директор "Дальспецстроя" стал фигурантом уголовного дела 07:40
Венесуэла отреагировала на возможное исключение из ОАГ 07:30
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Уганде 07:27
На трассе М-11 открыли новый скоростной участок 07:09
Хабаровский СК проверит информацию об избиениях жителей села Бельго 07:07
В сирийском Хомсе восстановили нефтеперерабатывающий завод 06:57
В Приморье стартовал юбилейный Дальневосточный Медиасаммит 06:42
Погоду на юге Китая испортил тропический шторм 06:37
В Китае после взрыва на шахте спасли 23 человек 06:21
Немецкие СМИ объяснили необходимость объединения Европы с Россией 06:05
СМИ: Instagram разрешит выкладывать часовые видео 05:40
В Приморье накажут перепутавшую грамоты учительницу 05:39
Почти 200 гватемальцев пропали во время извержения вулкана 05:26
В Дагестане МЧС зафиксировало отголоски землетрясения в Азербайджане 05:25
Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море 05:18
Начались выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури" 04:54
В госдепе прокомментировали возможную встречу Асада и Ким Чен Ына 04:45
Из конкурса "Мисс Америка" убрали дефиле в купальниках 04:42
На саммите G7 возникли трудности из-за США 04:16
Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу 03:48
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов 03:19
Помощницу Трампа уволили за циничное высказывание о Маккейне 03:14
Путин: Я мог бы работать адвокатом 02:55
Из-за палестинцев сборная Аргентины отказалась играть с Израилем 02:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
Объявлены победители XVIII Международного Пушкинского конкурса
06.06.2018 07:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровский СК проверит информацию об избиениях жителей села Бельго

Текст: Юлия Гарднер

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проверяет размещенную в интернете информацию о противоправных действиях, совершенных в отношении жителей села Бельго Комсомольского района.

Ранее одно из местных СМИ опубликовало обращение селян к начальнику краевого УМВД, прокурору и президенту региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера с просьбой защитить их от произвола людей в масках и камуфляже.

По словам рыбаков, живущих в Бельго, неизвестные мужчины с ружьями, которые ездят на полицейском катере, оскорбляют их, запугивают, избивают и незаконно проводят обыски в их моторных лодках. При этом они не представляются и не показывают документы.

В Калининграде полицейский избил задержанного в своей машине

Чтобы разобраться в ситуации, в село выехала усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре. В нее входят начальник УМВД и глава войск Росгвардии по Комсомольскому району.

- По инициативе следственных органов сегодня в Бельго состоится народный сход, в котором примут участие местные жители, глава населенного пункта и заместитель главы администрации Комсомольского района. Следователи на месте проведут прием граждан, подробно опросят их, дадут юридическую оценку действиям неизвестных в отношении жителей села, - рассказали в пресс-службе СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Справка "РГ"

Национальное село Бельго было полностью уничтожено наводнением на Амуре в 2013 году, а затем отстроено заново. Рыболовство - основной способ местных жителей, большинство из которых - представители коренного малочисленного народа Севера, прокормить семьи.

Главное сегодня

Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Набиуллина: Снижение акцизов на топливо остановит рост цен
На саммите G7 возникли трудности из-за США
"Газпром" прокомментировал сообщение об аресте голландских активов