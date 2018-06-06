Новости

Юрий Чайка: Нарушения в долевом строительстве - вина местных властей 09:27
На Кубани нашли тело пропавшей 13-летней школьницы 09:24
В посольстве РФ в Пакистане нет данных о выжившем летчике-афганце 09:22
Макрон сравнил содержание переговоров с Трампом с рецептом сосисок 09:22
Из больницы Нальчика из-за пожара эвакуировали 50 человек 09:16
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Тулой 09:02
Все петербургские пляжи признали непригодными для купания 09:01
Полеты над Сингапуром ограничат из-за саммита США - КНДР 08:56
В сочинском центре восстановления леопарда родились три котенка 08:51
На Камчатке семь человек пострадали в ДТП 08:50
Власти Татарстана объяснили, почему школьница разделась на ЕГЭ 08:45
В Японии морпех США на машине переехал бездомного 08:31
Кабмин выделил 1,55 миллиарда рублей на поддержку машиностроения 08:23
Набиуллина назвала потраченную на санацию трех банков сумму 08:11
На Казанском направлении грузовик после ДТП выбросило на пути 08:01
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в России на уровне 1,5 процента 07:56
Еще один экс-директор "Дальспецстроя" стал фигурантом уголовного дела 07:40
Венесуэла отреагировала на возможное исключение из ОАГ 07:30
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Уганде 07:27
На трассе М-11 откроют новый скоростной участок 07:09
Хабаровский СК проверит информацию об избиениях жителей села Бельго 07:07
В сирийском Хомсе восстановили нефтеперерабатывающий завод 06:57
В Приморье стартовал юбилейный Дальневосточный Медиасаммит 06:42
Погоду на юге Китая испортил тропический шторм 06:37
В Китае после взрыва на шахте спасли 23 человек 06:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
"Читаем Онегина"
"Читаем Онегина"
06.06.2018 09:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Юрий Чайка: Нарушения в долевом строительстве - вина местных властей

Текст: Дина Непомнящая

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в Хабаровске совещание об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и в области капитального ремонта жилищного фонда в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Власти Подмосковья пообещали достроить все жилье Urban Group

Как рассказал Юрий Чайка, за год и три месяца прокурорами регионов выявлено 4,5 тысячи нарушений закона в ходе долевого строительства и 6,4 тысячи - в сфере капитального ремонта.

- Практически повсеместно вскрываются факты строительства домов без разрешений, с отступлением от градостроительных норм, нецелевого использования средств фонда капитального ремонта. Значительная часть нарушений обусловлена существенными недостатками в деятельности местных властей, контролирующих органов. Необходимо выработать дополнительные меры для решения проблем, - цитирует главного прокурора "Интерфакс".

В 2017 году и первом квартале 2018 года для устранения нарушений в сферах долевого строительства и капитального ремонт в суды направили 1,3 тысячи исков и заявлений, а к различным видам ответственности привлекли больше 1,5 тысячи виновных должностных и юридических лиц. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбудили 78 уголовных дел.

Среди них и нашумевшее в Хабаровске дело "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ № 6). С группой его дольщиков генеральный прокурор встретился вместе с губернатором края Вячеславом Шпортом.

- Работа с участниками долевого строительства, так и не получившими до сих пор свое жилье, ведется активно. Мы держим ситуацию под контролем, - заявил Юрий Чайка.

Главное сегодня

Путин рассказал о фаворитах чемпионата мира по футболу
США потеряют из-за мексиканских пошлин около трех миллиардов долларов
Украинские пограничники заявили о бессилии на Азовском море
Новак: Россия может помочь "Газпрому" в связи с арестом его активов
На саммите G7 возникли трудности из-за США