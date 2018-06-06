Юрий Чайка: Нарушения в долевом строительстве - вина местных властей

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел в Хабаровске совещание об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и в области капитального ремонта жилищного фонда в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Как рассказал Юрий Чайка, за год и три месяца прокурорами регионов выявлено 4,5 тысячи нарушений закона в ходе долевого строительства и 6,4 тысячи - в сфере капитального ремонта.

- Практически повсеместно вскрываются факты строительства домов без разрешений, с отступлением от градостроительных норм, нецелевого использования средств фонда капитального ремонта. Значительная часть нарушений обусловлена существенными недостатками в деятельности местных властей, контролирующих органов. Необходимо выработать дополнительные меры для решения проблем, - цитирует главного прокурора "Интерфакс".

В 2017 году и первом квартале 2018 года для устранения нарушений в сферах долевого строительства и капитального ремонт в суды направили 1,3 тысячи исков и заявлений, а к различным видам ответственности привлекли больше 1,5 тысячи виновных должностных и юридических лиц. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбудили 78 уголовных дел.

Среди них и нашумевшее в Хабаровске дело "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ № 6). С группой его дольщиков генеральный прокурор встретился вместе с губернатором края Вячеславом Шпортом.

- Работа с участниками долевого строительства, так и не получившими до сих пор свое жилье, ведется активно. Мы держим ситуацию под контролем, - заявил Юрий Чайка.