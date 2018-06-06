У берегов Сахалина пожелтело Охотское море

Охотское море у берегов Сахалина внезапно окрасилось в желтый цвет. Специалисты общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" рассказали обеспокоенным жителям острова, что причина необычного явления - цветение растений, сообщает РИА Новости.

- Желтый цвет водоемов - норма для этого времени года. На поверхности озер, морей и рек собирается пыльца цветущих растений, - объяснил руководитель организации Дмитрий Лисицын.

Специалисты признаются, вопрос о том, почему Охотское море вдруг пожелтело им задают ежегодно. Отвечать на него и объяснять, что никакой опасности нет, экологи даже устали.

Дмитрий Лисицын рассказал, что для него такое явление давно стало привычным, он наблюдает его каждый май и июнь в течение 20 лет.

В это время специалисты регулярно берут пробы воды и с уверенностью могут сказать, что на ее качество пыльца совершенно не влияет.