В Приморье накажут перепутавшую грамоты учительницу

Учительнице из Уссурийска, которая выдала ученикам грамоты с гербом и флагом Украины, будет объявлено взыскание. Об этом представитель местного управления образования и молодежной политики рассказал РИА Новости.

Ранее сообщалось, что один из родителей ученика уссурийской школы №30 выложил в интернет видео, где показал выданную его ребенку грамоту об успешном окончании учебного года с символикой другого государства.

В городском управлении образования провели проверку и выяснили, что учительнице не хватило купленных в магазине грамот, и она распечатала еще три образца из интернета. В спешке педагог не заметила, что в обрамлении используется флаг и герб Украины.

- Грамоты уже заменили, извинились. Будет проводиться работа, чтобы не допустить повторения ситуации, - сказал агентству собеседник.