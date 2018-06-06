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06.06.2018 05:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье накажут перепутавшую грамоты учительницу

Текст: Дина Непомнящая

Учительнице из Уссурийска, которая выдала ученикам грамоты с гербом и флагом Украины, будет объявлено взыскание. Об этом представитель местного управления образования и молодежной политики рассказал РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что один из родителей ученика уссурийской школы №30 выложил в интернет видео, где показал выданную его ребенку грамоту об успешном окончании учебного года с символикой другого государства.

В городском управлении образования провели проверку и выяснили, что учительнице не хватило купленных в магазине грамот, и она распечатала еще три образца из интернета. В спешке педагог не заметила, что в обрамлении используется флаг и герб Украины.

- Грамоты уже заменили, извинились. Будет проводиться работа, чтобы не допустить повторения ситуации, - сказал агентству собеседник.

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