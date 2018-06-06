В Приморье стартовал юбилейный Дальневосточный Медиасаммит

На острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета сегодня открылся ежегодный Дальневосточный Медиасаммит. В этом году встреча журналистов и блогеров с федеральными экспертами пройдет уже в пятый раз.

Как всегда, в число участников вошли не только представители российских СМИ, но и иностранные гости. В течение трех дней они будут обсуждать ключевые вопросы медиасферы.

Программа мероприятия была размещена на сайте задолго до старта события. В нее вошли дискуссии, мастер-классы, презентации, а также встречи с представителями власти и бизнеса.

Например, в первый день форума панельную сессию проведет Корпорация развития Дальнего Востока. Спикеры расскажут о результатах деятельности резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Новшеством этого года стало направление TEEN MEDIA для самых юных журналистов. Его участники смогут ближе познакомиться с ДВФУ по время экскурсии и создать собственный молодежный пресс-центр.