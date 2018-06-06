В Росрыболовстве изменят мнение о "трех хвостах" лосося для сахалинцев

Во время встречи с журналистами на Дальневосточном Медиасаммите во Владивостоке полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о том, что продолжает активно заниматься вопросом введения права на "три хвоста" лосося в день для жителей Сахалина. После его вмешательства свое мнение по этому вопросу изменил глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает РИА Новости.

- Я посоветовал руководителю Агентства по рыболовству внимательнее отнестись к предложению сахалинцев на тему возможной любительской рыбной ловли в количестве три рыбины на человека без лицензий. Он сказал, что свою позицию исправит. То, что ранее он высказался против, я считаю неправильным, - заявил полпред журналистам.

Напомним, что вопрос "трех хвостов" поднял на совещании островных рыбопромышленников губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Он также напомнил о том, что раньше такое право у местного населения было.

Кстати



На Медиасаммите Юрий Трутнев затронул также вопросы инвестирования в Дальний Восток. Он отметил, что сейчас реализуются 33 проекта с объемом инвестиций более десяти миллиардов рублей. Наибольшая часть средств уходит в Приморский край и Амурскую область. В последующие три года в ДФО планируют вложить еще около 53 миллиардов рублей. Они будут направлены на развитие социальной инфраструктуры.