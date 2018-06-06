Во Владивостоке пройдут соревнования морских роботов

Заявки на участие в первых всероссийских соревнованиях морских беспилотников подали 33 команды. Состязания пройдут во Владивостоке в августе-сентябре 2018 года, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

В первом этапе первенства, 17-26 августа примут участие 11 команд силовых ведомств: Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии и Морской спасательной службы Росморречфлота. С ними будут соревноваться десять производителей морских роботов из девяти городов России.

На второй этап заявлены 12 студенческих и юношеских команд с аппаратами собственной разработки. География участников - от Северодвинска до Владивостока.

Состязания пройдут по направлениям: телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, безэкипажные катера.