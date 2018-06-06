В Минске открылась выставка о татарской национальной культуре

В Минске в рамках Дней татарской культуры состоялось торжественное открытие выставки "Многоцветие татарской национальной культуры" из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Гостей церемонии поприветствовали первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Ирина Дрига, заместитель министра культуры Республики Татарстан Светлана Персова, секретарь Посольства России в Беларуси Мария Донец, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, директор Национального исторического музея Республики Беларусь Павел Сапотько. В татарстанскую делегацию также вошли начальник отдела развития музейного дела Министерства культуры РТ Дамир Натфуллин, заместитель генерального директор ЕГМЗ по учету и хранению фондов Марина Жарковская и заведующая Музеем-мастерской декоративно-прикладного искусства ЕГМЗ Альфия Мушарапова, которая провела для собравшихся первую экскурсию по экспозиции.

На выставке представлено более 180 предметов, открывающих посетителям яркий и многообразный мир культуры татарского народа. Это образцы современного национального костюма, предметы интерьера, украшения, обувь, оформленная кожаной наборной мозаикой, предметы религиозного культа мусульман - коран, чётки, намазлык.

Дополняют экспозицию работы участников арт-проектов Елабужского государственного музея-заповедника - заслуженных художников из Татарстана и Башкортостана. Это 66 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате международных симпозиумов на темы "Колыбельная - Бишек жыры", "Сказания о любви", "Обряды и обычаи", "Сакральность народных песен". Картины отражают национальную культуру, обычаи и быт татарского народа.

Выставкой продолжилась череда мероприятий, проводимых в рамках соглашения между правительством Республики Татарстан и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Вечером в Белорусской государственной филармонии состоялся концерт с участием мастеров искусств Республики Татарстан, сообщили в пресс-службе Посольства Беларуси в России.