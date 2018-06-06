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06.06.2018 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми начали раскопки останков князя Михаила Романова

Текст: Алексей Трапезников

В Перми начались поиски места расстрела и захоронения Великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона. Раскопки будут вестись с 4 по 17 июня на трех участках микрорайона Вышка-2.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснили в пресс-службе администрации Пермского края, в преддверие раскопок была проведена большая архивная работа, изучено более двух тысяч исторических документов. На основании этой информации ученые считают, что с большой долей вероятности ими найдено место расстрела Великого князя Михаила Александровича Романова и его помощника. Сейчас археологи ищут место захоронения тел.

Если останки будут найдены, то их передадут в СК РФ для расследования дела об убийстве членов императорской семьи.

Участие в поисковых мероприятиях примут российские и зарубежные ученые. В том числе представители США.

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