В Перми начали раскопки останков князя Михаила Романова

В Перми начались поиски места расстрела и захоронения Великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона. Раскопки будут вестись с 4 по 17 июня на трех участках микрорайона Вышка-2.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пермского края, в преддверие раскопок была проведена большая архивная работа, изучено более двух тысяч исторических документов. На основании этой информации ученые считают, что с большой долей вероятности ими найдено место расстрела Великого князя Михаила Александровича Романова и его помощника. Сейчас археологи ищут место захоронения тел.

Если останки будут найдены, то их передадут в СК РФ для расследования дела об убийстве членов императорской семьи.

Участие в поисковых мероприятиях примут российские и зарубежные ученые. В том числе представители США.