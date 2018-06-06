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06.06.2018 18:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове создадут первый в мире робот-экзоскелет нового поколения

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. и Сибирского государственного медицинского университета (Томск) занимаются созданием роботизированного комплекса на основе экзоскелета.

Фото: Архив "Росстройинвест"
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Как рассказывает руководитель научно-исследовательского центра "Системы искусственного интеллекта и нейротехнологии" Саратовского технического университета, доктор физико-математических наук Александр Храмов, планируется создание специального нейроинтерфейса, контролируемого с помощью мозга, который сможет улавливать сигналы от нагрузки в мышцах человека, а затем формировать их в команды управления для частей экзоскелета.

По словам ученого, в настоящее время существуют только лабораторные образцы подобных устройств.

Каждый из участников проекта решает свою часть задачи: саратовские ученые разрабатывают математическую систему управления, томские медики проводят необходимые медицинские исследования, а созданием самого устройства займется индустриальный партнер проекта - компания "Андроидная техника".

Как сообщил "Российской газете" Александр Храмов, в течение первых трех лет ученые планируют создать первый плечевой сустав экзоскелета. В дальнейшем по отработанной технологии "тиражирование" остальных суставов будет уже не так сложно.

Как подчеркивают разработчики, назначения экзоскелетов - усилить физические возможности человека с помощью внешних устройств. Сфера применения такого оборудования может быть очень большой: от использования на промышленных производствах, когда требуется приложение усилий, превосходящих физические возможности человека, до реабилитационных тренажеров, помогающих людям с ограниченными возможностями.

Например, как отмечает на Инновационном портале Томской области заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики Сибирского государственного медуниверситета Константин Бразовский, применение экзоскелетов нового поколения позволит проводить сложные, требующие высочайшей точности при манипуляциях медицинские операции.

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