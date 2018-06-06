В Саратовской области из лагеря эвакуировали почти двести детей

В Саратовской области из детского оздоровительного лагеря из-за пожара эвакуировали 210 человек, в том числе 171 ребенка.

Как сообщает, со ссылкой на источник в региональных экстренных службах РИА Новости, эвакуация была проведена в связи с тем, что рядом с детским лагерем имени Юрия Гагарина у села Красноармейское загорелся камыш. Детей разместили в школе соседнего села Березовка, пострадавших среди них нет.

В администрации Энгельсского района рассказали, что камыш загорелся на берегу Волги, тушить пожар помогали местные жители и владельцы соседних дачных участков.