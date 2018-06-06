В Тольятти в ДТП с участием двух автобусов пострадали семь пассажиров

В Тольятти произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов, в результате которого госпитализированы семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в 05.50 по местному времени возле дома №49 по улице Громовой. По версии полиции, водитель Газели маршрута 137 (он ехал без пассажиров) при выезде со второстепенной на главную дорогу не уступил шоссе автомашине, пользующейся преимуществом. В результате он столкнулся с автобусом Ford маршрута 137, в котором ехали десять пассажиров. От сильного удара Ford опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП с различными травмами госпитализированы в больницу семь пассажиров автобуса. Очевидцы опрошены, проводится проверка.