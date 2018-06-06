Детский нейрохирург из Новосибирска спас новорожденного орангутана

Уникальную операцию по восстановлению целостности черепа недавно появившегося на свет орангутана провели нейрохирурги из Новосибирска. Как рассказали "РГ" в пресс-службе местного зоопарка, спасенного детеныша назвали Матику, он стал четвертым представителем своего вида в зверинце.

Мама малыша, молодая орангутан Мишель, прибыла в Новосибирск еще в октябре прошлого года. Как оказалось, к тому времени она уже находилась в интересном положении, однако заметить признаки этого было невозможно. Лишь через пару месяцев специалистам стало ясно, что самка скоро даст потомство. Когда детеныш появился на свет, работники зоопарка поняли: с ним что-то не так.

- Новорожденного орангутана забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы точно не известны. Возможно, это была родовая травма. Может быть, самка случайно травмировала детеныша в процессе родов, пытаясь себе помочь, - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Данных о том, как в случаях с человекообразными обезьянами проводится хирургическое лечение, было крайне мало и зоологи обратились к докторам местных "человеческих" больниц. Провести операцию решился нейрохирург Детской городской клинической больницы №1 Алексей Пилипенко.

- Малыш находился в тяжелом состоянии. У него была закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный оскольчатый перелом теменной кости. Если объяснять просто, то осколки кости давили на мозг животного. Первоочередной задачей, стоящей перед нами в ходе операции, было прекращение этого давящего воздействия. Мы это сделали, убрали осколки. Затем нужно было поставить фрагменты кости на место, провести реконструкцию свода черепа. Это необходимо было выполнить безо всяких пластин. Именно так нужно делать операции детям - без использования имплантатов, потому что дети растут. Если в голове будет инородное тело, это приведет к деформациям. В итоге мы провели реконструкцию, восстановили целостность, - рассказал специалист, отметив, что операция продлилась около полутора часов.

Работали хирурги на базе одной из новосибирских ветеринарных клиник, Алексею Пилипенко помогала целая команда врачей. Важно было минимизировать потерю крови малышом-орангутаном, ведь восполнить ее было попросту нечем. Свои сложности возникли и при подборе лекарственных препаратов, ведь далеко не все препараты, показанные людям, подойдут для животных.

- Когда все закончилось, и орангутан пришел в себя, его передали ветеринарным врачам зоопарка, - вспоминает известный новосибирских ветеринар Евгений Козлов, спасший ни одну жизнь экзотических животных и также принимавший участие в операции. - В зоопарке они всю первую ночь после операции не отходили от него ни на шаг. Делали уколы, согревали его, носили на руках, успокаивали. В обед следующего дня он попросил есть. Наш необычный пациент быстро восстанавливается. Все идет хорошо. Раны почти не заметны. Он растет и развивается так, как ему положено

Об операции, которая прошла 3 апреля, в зоопарке решили рассказать только сейчас, малышу уже 2,5 месяца. Матику идет на поправку, с аппетитом уплетает лакомства, но продолжает находиться под неусыпным наблюдением работников зоопарка. До сих пор его состояние вызывает тревогу. Однако здесь надеются на то, что обезьяныш окончательно придет в норму и будет радовать своим присутствием посетителей зоосада.