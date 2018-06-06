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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Большой кузов к урожаю

На Алтае разработали зерновоз повышенной вместимости
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск №7585 (122)
Одно из старейших промышленных предприятий России - Барнаульский вагоноремонтный завод разработал уникальный вагон для перевозки зерна повышенной грузоподъемности и вместимости.
Стандартные вагоны-зерновозы из перевозочного процесса скоро вытеснят инновационные хопперы с увеличенным объемом кузова. Фото: РИА Новости www.ria.ru Стандартные вагоны-зерновозы из перевозочного процесса скоро вытеснят инновационные хопперы с увеличенным объемом кузова. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Стандартные вагоны-зерновозы из перевозочного процесса скоро вытеснят инновационные хопперы с увеличенным объемом кузова. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Сейчас алтайский хоппер, который с нетерпением ждут не только на российских железных дорогах, но и на всей территории партнерства 1520, проходит необходимые испытания. На заводе рассчитывают, что уже к концу 2018 года он будет запущен в серию.

Девяносто лет из своей вековой истории Барнаульский завод занимался исключительно ремонтом подвижного состава, став единственным предприятием в Западно-Сибирском регионе, специализирующимся на тяжелых видах ремонта. Но 11 лет назад предприятие диверсифицировало производство, освоив новое для себя направление - вагоностроение.

В 2007 году здесь наладили выпуск универсальных полувагонов. А с 2013 года изготавливают и вагоны-хопперы для перевозки зерна и минеральных удобрений - самые востребованные в аграрном Алтайском крае, да и в соседнем Казахстане, модели подвижного состава.

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"Особенность нашего предприятия в том, что мы делаем ставку на собственные разработки, повышающие экономичность и эффективность производства, - говорит директор Алексей Кунгурцев. - Это касается как специальных машин для ремонта и обслуживания подвижного состава, многие из которых являются ноу-хау и не имеют аналогов в России, так и создания новых вагонов и полувагонов с улучшенными производственными характеристиками".

Вот и 100-летний юбилей в прошлом году предприятие отметило разработкой новой модели вагона-зерновоза повышенной грузоподъемности. Опытный образец уникального хоппера сошел с конвейера в октябре 2017 года и сейчас проходит все необходимые испытания и процедуру сертификации. В управлении Алтайского края по промышленности и энергетике подчеркивают, что и выпускаемый сейчас на БВРЗ зерновоз 19-9950 имеет увеличенный по сравнению с массовыми моделями объем кузова - 105 кубометров - и грузоподъемность 70,5 тонны. Это позволяет перевозить большее количество груза с небольшой плотностью.

"При разработке нового хоппера мы на стандартной тележке создали еще более вместительный вагон, который на 13 кубометров больше нашей предыдущей модели. Его объем увеличен до 118 кубометров, на несколько тонн возрастет и грузоподъемность", - поясняют вагоностроители.

На Барнаульском вагоноремонтном заводе надеются, что благодаря повышенной грузоподъемности и доступной цене новая модель вагона для зерна будет пользоваться спросом на рынке железнодорожных грузоперевозок не только России, но и стран ближнего зарубежья, входящих в партнерство 1520. В этом году только в Республику Казахстан предприятие планирует поставить вагоны-хопперы собственной разработки на сумму свыше 700 миллионов рублей. Правда, речь пока идет только о модели 19-9950. Но уже в следующем году в экспортные поставки может попасть и новый более объемный зерновоз.

Кстати
Фото: depositphotos.com
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Проектная мощность Барнаульского вагоноремонтного завода позволяет ежегодно изготавливать до двух тысяч полувагонов и до одной тысячи вагонов-хопперов для перевозки зерна и минеральных удобрений, а также осуществлять капитальный и деповской ремонт грузового подвижного состава примерно пяти тысяч вагонов в год.

В 2012-2017 годах БВРЗ выпустил 4732 универсальных грузовых полувагона и 1464 вагона-хоппера. А также капитально отремонтировал 447 вагонов и провел деповской ремонт еще 9638.

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