Новый маршрут в Монголию увеличил поток туристов в Приангарье

Восточно-Сибирская магистраль запустила ориентированный на туристов новый поезд Иркутск-Улан-Батор полгода назад. Расчет оправдался. За это время Монголия поднялась в рейтинге стран - "поставщиков" туристов в Приангарье, прочно заняв место в первой пятерке.

Новый маршрут в канун 2018 года открыт на замену поезду Москва-Улан-Батор, ходившему прежде раз в неделю. Сейчас между столицами наших стран остался только один поезд монгольского формирования. Зато по новому маршруту поезд отправляется трижды в неделю из Иркутска. В составе шесть купейных вагонов и один спальный (СВ). Время в пути - менее суток.

"Железная дорога поступательно работает над созданием маршрутов, которые способствуют увеличению туристического потока как внутри страны, так и в международном сообщении. И запуск нового поезда - это еще один шаг в этом направлении, - отметил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков на торжественной отправке первого рейса.

Руководство магистрали рассчитывало, что маршрут будет популярен прежде всего среди местного населения Иркутской области и Республики Бурятия. Однако спустя несколько месяцев стало понятно, что пассажиропоток со стороны Улан-Батора даже превышает российский: по всей видимости, туристы, приезжающие с востока, следуют дальше по России. Что неудивительно - маршрут стал частью большого международного проекта "Великий чайный путь", объединяющего Китай, Монголию и четыре (пока) региона России - Забайкалье, Бурятию, Иркутскую область и присоединившийся в этом году Красноярский край.

Поезд позволяет с комфортом преодолеть большую часть сложившегося на сегодня туристического направления, берущего начало в китайском городе Хух-Хото и далее пролегающего через Ургу (ныне Улан-Батор), Кяхту, Улан-Удэ, Иркутск и далее на запад.

"Граждане Монголии традиционно с большим интересом относятся к российским достопримечательностям, очень интересуются Байкалом. Так что в результате запуска поезда Иркутск-Улан-Батор туристический поток из Монголии подрос. Нельзя сказать, чтобы в разы, но в прошлом году эта страна с четырьмя тысячами приезжих в год занимала примерно 8-е место среди государств, откуда чаще всего приезжают на Байкал. По последним данным, она поднялась на пятое место. Первое место в этом рейтинге, разумеется, уже несколько лет остается за Китаем, второе занимает Южная Корея, с которой у Иркутска налажено регулярное авиасообщение, на третьем месте - Германия, - пояснила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

За первый квартал поезд перевез более трех тысяч пассажиров. Более свежих данных получить не удалось, но в дирекции ВСЖД подчеркивают, что рассчитывают по итогам года выйти на пассажиропоток в 20 тысяч человек.

Власти Иркутской области отмечают, что отлаженное транспортное сообщение между странами позволяет укреплять не только туристические связи.

"Монгольскую сторону интересует культурный обмен, возможность получать медицинскую помощь, обучение студентов в иркутских вузах и, конечно, расширение торговли. Восстанавливается российское торгпредство, закрытое еще 20 лет назад. Есть интерес инвесторов к совместным проектам, например, в сельском хозяйстве. В целом можно говорить, что отношения, бывшие довольно прохладными на протяжении последних двух десятилетий, теплеют", - констатировал председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка.