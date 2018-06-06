Томский политех будет сотрудничать с вузом Крыма в ядерной энергетике

Ректор Томского политехнического университета Петр Чубик во время рабочей поездки в Крым подписал соглашение о сотрудничестве с руководством Севастопольского государственного университета. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ТПУ, вузы совместными усилиями намерены реализовывать научно-исследовательские и образовательные проекты. Одно из перспективных направлений сотрудничества - ядерная энергетика.

- У нас есть действующий исследовательский ядерный реактор - модернизированный, хорошо выглядящий. Тут мы вам готовы помочь в решении вопроса вашего реактора. С точки зрения руководителя - это дополнительная головная боль. Но это фишка, которая позволяет делать нечто, что не могут делать другие. Нужно подумать, как вам это выгодно использовать. Мы помимо подготовки студентов выпускаем радиофармпрепараты, которые поставляем в 30 клиник страны, - приводит слова Петра Чубика пресс-служба Севастопольского университета.

Также среди возможных тем для сотрудничества ученых двух университетов ректор ТПУ назвал создание систем в рамках программы "Умный город", электронных колодцев по очистке воды, очистку бытовых и промышленных стоков, судостроение, судоремонт, сплавы, создание солнечных батарей.