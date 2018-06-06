В Алтайском крае введут режим ЧС из-за сложной посевной

В правительстве Алтайского края готовят документы для введения режима чрезвычайной ситуации в связи со сложными условиями проведения посевной кампании в регионе.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края на утро 6 июня, яровой сев в регионе произведен на площади 3,2 миллиона гектаров, что составляет 71 процент от запланированной площади. В том числе зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 2,16 миллиона гектаров, или 65 процентов от намеченного. Отставание от прошлогодней площади ярового сева составляет более одного миллиона гектаров. При этом, как сообщили "РГ" в ведомстве, в проведении комплекса весенне-полевых работ задействовано 16,5 тысячи тракторов, более 6 тысячи грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, 7 тысяч сеялочных агрегатов. Техническое обеспечение и двухсменная организация посевной позволяет в сутки проводить сев на площади порядка 220-250 тысяч гектаров, однако в текущем году погодный фактор ограничивает темпы на уровне 80-110 тысяч.

- Обстановка, которая складывается с посевной в этом году, непростая, - прокомментировал ситуацию врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. - Этому способствовали погодные условия, в первую очередь, большое количество осадков и переувлажнение почвы. Из-за этого мы сильно отстали от намеченных сроков сева. Тем не менее, есть целый ряд мероприятий, которые можно и нужно провести для того, чтобы с этими последствиями справиться. В первую очередь есть необходимость ввести режим ЧС по краю, чтобы подстраховать сельхозпроизводителей, в связи с тем, что уборочная будет сложной, чтобы аграрии смогли рассчитывать свои силы и смотреть в будущее уверенно.

Виктор Томенко особо подчеркнул, что это "не паника, не страх, это осмысленная четкая констатация факта того, как сложилась ситуация на самом деле, и действия в интересах хозяйств".

Справка "РГ"

Посевная площадь в Алтайском крае в этом году составляет около 5,4 миллиона гектаров, в том числе площадь ярового сева - 4,6 миллиона гектаров.