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06.06.2018 13:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкальском крае создадут "заповедник" юрского периода

Текст: Дмитрий Мальков

Особо охраняемая природная территория "Кулинда" в Забайкальском крае будет организована на месте обнаружения масштабного захоронения уникальных и малоизученных динозавров.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в министерстве природных ресурсов региона, разместится охраняемый объект в пади Кулинда в Чернышевском районе. На площади 81 гектар будет возведен государственный учебно-научный стационар для изучения найденных останков вымерших представителей юрской фауны.

Захоронение динозавров в Забайкалье было открыто в 2010 году. В ходе последовавших раскопок ученые нашли большое скопление окаменелостей. Среди результатов их изучения - описание нового вида птицетазовых динозавров, получившего название "кулиндадромеус забайкальский".

Кулиндадромеус - двуногий травоядный ящер, длиной в 1,5 метра, с небольшим черепом, вытянутыми задними конечностями и длинным хвостом. Разные части его тела покрыты чешуей и перьями. Что интересно, как полагают ученые, волоски на плечевых костях напоминали пуховое перо современных куриц. Предположительно жил кулиндадромеус на территории Забайкалья 160 миллионов лет назад.

Ученые намерены работать на территории Кулинды до 2030 года.

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