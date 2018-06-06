Новости

Видео: В супермаркете Казани обрушились пол и потолок 16:23
Казанский собор в Петербурге оденут в леса почти на год 16:14
Командир батальона ДНР "Спарта" попал в реанимацию после ДТП 16:12
В Японии скончался рабочий АЭС "Фукусима-1" 16:02
Минсельхозы Беларуси и РФ до конца недели обсудят "молочную проблему" 16:00
Эксперты составили список сериалов с лучшими финалами 15:57
Во Владивостоке пройдут соревнования морских роботов 15:49
Жителя КБР осудили за пособничество террористам 15:45
Основатель Burzum назвал свою музыкальную карьеру "вонючим болотом" 15:42
В Минске отметят День многонациональной России 15:38
Собянин рассказал о новых стандартах столичных рынков 15:34
Вышел трейлер "сольника" трансформера-"Жука" Бамблби 15:25
На театральный фестиваль "Толстой Weekend" приедет Максим Матвеев 15:21
В Калининграде на рыбзаводе при выбросе хладагента погиб человек 15:20
В тюменском селе замечен голодный медведь 15:17
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" вышел на орбиту 15:11
Видео: В Туле спорткар протаранил ломбард 15:10
Проверки объектов с массовым пребыванием людей продлятся до конца июля 15:04
Найдены следы катастрофы, погубившей минойскую цивилизацию 14:59
На Ямале пассажирский самолет во время посадки столкнулся с птицами 14:55
Меркель не стала комментировать поведение посла США 14:43
В Заполярье из-за холодов снова включили отопление 14:36
В Ростове к ЧМ-2018 заработали аудиогиды на пяти языках 14:31
Физкультуру в школах предложили заменить футболом 14:31
Меркель: Важно продолжать диалог с Россией 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
06.06.2018 00:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Министром ему уже не быть, и полицейским тоже

Дагестанского полицейского задержали за попытку купить должность
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск №7584 (121)
Стать главой МВД Дагестана незаконным способом попытался начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности республиканского МВД полковник Магомед Хизриев. Он почему-то решил, что для того, чтобы занять кресло главного полицейского в Дагестане, надо всего лишь слетать в Москву и заплатить нужным людям. Но о его плане узнали оперативники ФСБ и коллеги Хизриева - тоже "особисты" только федерального уровня.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, во вторник сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД совместно с оперативниками ФСБ задержан начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Дагестан.

Его подозревают в причастности к совершению достаточно серьезного коррупционного преступления.

Параллельно с расследованием в отношении Хизриева назначена служебная проверка, по итогам которой, как сообщили в МВД, "будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел". Говоря проще, он будет уволен.

Предполагается, что Хизриев хотел купить за 2 млн долларов должность главы всего дагестанского МВД

В совершении какого именно преступления подозревают своего сотрудника, в МВД не сообщают. Но о некоторых деталях громкого дела "РГ" рассказал источник в правоохранительных органах. Оказалось, что полковник Хизриев прилетел в Москву для передачи взятки в 2 млн долларов за его последующее назначение на должность главы всего дагестанского МВД.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Бывшему главе Марий Эл предъявили окончательное обвинение

Вот только о том, что мздоимцами и вовсе не для наживы выступили его же коллеги из Москвы, Хизриев не догадывался. В Махачкале эта ситуация выглядела как "поеду в столицу - порешаю кадровый вопрос". В то же время в Москве, когда узнали, что некий дагестанский полковник ищет выходы на того, кому можно "дать на лапу" за министерский пост удивились, но отказывать жаждущему карьерного взлета полковнику не стали. А специально для него совместно с операми из ФСБ разработали спецоперацию.

Итогом которой и стало задержание в Москве полковника Хизриева. В настоящее время в отношении полицейского возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ "дача взятки в особо крупном размере". Санкция по этой статье предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Главное сегодня

МИД: Россия запретила въезд в страну ряду эстонцев-русофобов
На "Прямую линию" Путину прислали более 1,3 миллиона вопросов
Еврокомиссия: Евросоюз в начале июля вводит пошлины на товары из США
Правительство обнулит ставку НДС для авиасообщения с Дальним Востоком
В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране