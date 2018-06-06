Стать главой МВД Дагестана незаконным способом попытался начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности республиканского МВД полковник Магомед Хизриев. Он почему-то решил, что для того, чтобы занять кресло главного полицейского в Дагестане, надо всего лишь слетать в Москву и заплатить нужным людям. Но о его плане узнали оперативники ФСБ и коллеги Хизриева - тоже "особисты" только федерального уровня.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, во вторник сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД совместно с оперативниками ФСБ задержан начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Дагестан.

Его подозревают в причастности к совершению достаточно серьезного коррупционного преступления.

Параллельно с расследованием в отношении Хизриева назначена служебная проверка, по итогам которой, как сообщили в МВД, "будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел". Говоря проще, он будет уволен.

Предполагается, что Хизриев хотел купить за 2 млн долларов должность главы всего дагестанского МВД

В совершении какого именно преступления подозревают своего сотрудника, в МВД не сообщают. Но о некоторых деталях громкого дела "РГ" рассказал источник в правоохранительных органах. Оказалось, что полковник Хизриев прилетел в Москву для передачи взятки в 2 млн долларов за его последующее назначение на должность главы всего дагестанского МВД.

Вот только о том, что мздоимцами и вовсе не для наживы выступили его же коллеги из Москвы, Хизриев не догадывался. В Махачкале эта ситуация выглядела как "поеду в столицу - порешаю кадровый вопрос". В то же время в Москве, когда узнали, что некий дагестанский полковник ищет выходы на того, кому можно "дать на лапу" за министерский пост удивились, но отказывать жаждущему карьерного взлета полковнику не стали. А специально для него совместно с операми из ФСБ разработали спецоперацию.

Итогом которой и стало задержание в Москве полковника Хизриева. В настоящее время в отношении полицейского возбуждено и расследуется уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ "дача взятки в особо крупном размере". Санкция по этой статье предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.