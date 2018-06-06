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06.06.2018 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане МЧС зафиксировало отголоски землетрясения в Азербайджане

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане региональное управление МЧС сообщает, что на территории республики ощущались отголоски землетрясения, эпицентр которого находился в Азербайджане.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5

- На территории РД ощущались толчки магнитудой 3-4 балла. Сообщения о разрушениях, повреждениях и пострадавших не поступали, - сообщили в МЧС республики.

Отметим, что поздно вечером пятого июня на территории Загатальского района Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Отголоски сейсмособытия ощущались в России и Армении, где были отмечены подземные толчки сило 2-4 балла.

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