В Дагестане МЧС зафиксировало отголоски землетрясения в Азербайджане

В Дагестане региональное управление МЧС сообщает, что на территории республики ощущались отголоски землетрясения, эпицентр которого находился в Азербайджане.

- На территории РД ощущались толчки магнитудой 3-4 балла. Сообщения о разрушениях, повреждениях и пострадавших не поступали, - сообщили в МЧС республики.

Отметим, что поздно вечером пятого июня на территории Загатальского района Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Отголоски сейсмособытия ощущались в России и Армении, где были отмечены подземные толчки сило 2-4 балла.