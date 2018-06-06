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06.06.2018 11:15
Проект: В регионах

В Осетии назвали девять ключевых направлений развития республики

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Правительство Северной Осетии определило девять ключевых направлений развития республики до 2030 года в соответствии с разработанной в регионе Стратегией. О том, на что планирует сделать ставку РСО - Алания, глава республики Вячеслав Битаров рассказал на заседании Совета по экономике, инновациям и конкурентной политике.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Главными направлениями социально-экономического развития стали сельское хозяйство, медицина, туризм, логистика, промышленность, образование, культура и государственное управление.

- Республика должна добиться прорыва по каждой отрасли экономики и в социальной сфере, - сказал Вячеслав Битаров на состоявшемся недавно заседании Совета. - В первую очередь нужно нацелиться на разработку таких программ, а следующим шагом должны стать дорожные карты, в которых будут указаны сроки и ответственные за каждый этап. Только при таком рациональном подходе мы получим результат. Развитие республики должно быть системным - развитие одной отрасли должно придавать импульс другой. Работу нужно будет выстраивать через проектные комитеты, и за каждый комитет будет отвечать вице-премьер республиканского правительства.

По мнению главы республики, реализация Стратегии требует максимальных усилий от органов исполнительной власти, местного самоуправления, Агентства развития. К разработке методов решения необходимо также активно привлекать бизнес-сообщество.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии пять госпрограмм получат статус приоритетных проектов

- В рамках Стратегии социально-экономического развития республики разработаны приоритетные программы, которые охватывают названные ключевые направления развития, - подчеркнул во время заседания руководитель Агентства развития Павел Игнатьев. - В каждой программе присутствует инвестиционная часть. Это результат совместной деятельности нашего Агентства, отраслевых экспертов и бизнес-сообщества. Отдельно обращу внимание, что работа, связанная с привлечением инвесторов, выявила ряд проблем. Есть сложности при переводе земель из одной категории в другую, а процедура выделения земель под инвестиционные проекты является длительной. Несмотря на существующие проблемы, выработан успешный алгоритм работы с предпринимателями, готовыми вкладывать деньги в Северную Осетию.

В результате тщательного изучения инвестиционного потенциала республики в регионе сформировали инвестпортфель общей стоимостью 78,3 миллиарда рублей. Это те проекты, которые могут быть интересны для бизнеса и одновременно являются перспективными для развития Северной Осетии. Из перечисленных проектов выбрали 38 наиболее важных. Общая сумма вложений в них при реализации составит 23,3 миллиарда рублей.

Среди муниципальных образований наибольший удельный вес в области инвестпроектов приходится на Алагирский район и Владикавказ.

Сформированный портфель инвестиций - это отнюдь не эфемерные цифры. Некоторые из замыслов уже начинают реализовываться. Например, в Северной Осетии уже начала работу компания "Остров Аква культура", которая занимается производством и поставками морепродуктов. Инвесторы задались целью возродить из этого предприятия рыбоводство в Северной Осетии. Предприниматели планируют вложить в отрасль 1,2 миллиарда рублей, из них 400 миллионов - уже в текущем году, а оставшуюся часть - в 2019-м. Бизнесменам предоставлены в аренду два земельных участка, где они уже начали строительство. Для республики эти инвестиции также обеспечат десятки новых высокооплачиваемых рабочих мест.

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