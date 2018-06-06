Жителя КБР осудили за пособничество террористам

Городской суд Нальчика отправил жителя Кабардино-Балкарии в колонию на 2,5 года. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по КБР, мужчина был причастен к пособнической помощи активным участникам подразделения запрещенной в РФ террористической группировок "ИГ", действовавшей на территории республики.

Его признали виновным по статьям УК РФ за пособничество преступлению, участие в незаконном военном формировании, а также незаконном хранении перевозке, изготовлению и переработка наркотических средств.

- В течение длительного времени он умышленно оказывал пособническую помощь участникам "ИГ". Он закупал для них продукты питания, а также скрытно перевозил их по территории республики на личном автотранспорте, - уточнили в пресс-службе УФСБ региона.

Также в ведомстве отметили, что преступника удалось вычислить в рамках совместной работы подразделений органов безопасности.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.