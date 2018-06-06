Физкультуру в школах предложили заменить футболом

Депутат петербургского парламента Владимир Петров обратился к министру спорта Павлу Колобкову и министру просвещения Ольги Васильевой с предложением изменить школьную программу по физкультуре и ввести уроки футбола.

Как сообщил "РГ" сам Владимир Петров, многие школьники увлекаются футболом, играют во дворах, сами создают команды. Но занятия с педагогом предусмотрены только в специальных спортивных школах, а попадают туда дети, которые и так занимаются и имеют определенные спортивные достижения.

- При этом предложения добавить тот или иной вид спорта в школьную программу звучат регулярно. Например, была инициатива ввести в обязательную программу игру в шахматы, - говорит депутат. По мнению парламентария, появление в школах уроков футбола позволит снизить число прогулов и повысит интерес учеников к физкультуре.

Но принимать решение о введении дисциплины Петров считает необходимым только после достижения консенсуса с педагогическим сообществом и родителями школьников. Сам парламентарий уверен, что для того, чтобы пополнить число "футбольных отличников" лучше всего начинать занятия с первого класса.

- Чем раньше ребенок знакомится со спортом, тем больших успехов он сможет достичь, - уверен Владимир Петров.