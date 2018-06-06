В Калининграде на рыбзаводе при выбросе хладагента погиб человек

Руководящий сотрудник одного из рыбообрабатывающих предприятий на окраине Калининграда погиб в результате производственного хлопка.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, трагедия произошла вечером 5 июня. По предварительным данным, в рыбном цехе предприятия в поселке имени Александра Космодемьянского произошел мощный выброс хладагента из трубопровода от компрессора камеры шоковой заморозки.

Главный энергетик предприятия получил травмы и скончался на месте. В региональном управлении СКР организована доследственная проверка.