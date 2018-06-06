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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербургские депутаты попросили вернуть в город "косы" и "поля"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Депутаты петербургского законодательного собрания обратятся к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в судьбу исторической топонимики Северной столицы. С 2014-го года такие термины как "линия", "канал", "слобода" или "дорога" исключены из правил адресации.

Как следует из текста обращения, в Петербурге в 544 элементах улично-дорожной сети города присутствуют названия, которых в адресном перечне нет.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Например, на Васильевском острове адресация проходит не по улицам, а по линиям, в соответствии с принципами, которые были заложены еще при Петре I. Для горожан и туристов знаковым местом является Марсово поле.

Редкие названия есть и в других районах города. На Петроградской стороне яхтсмены добираются до стоянки судов через проезд, именуемый Петровской косой. Неподалеку расположена Северная дорога. Рядом с портом "Санкт-Петербург" находится Шкиперский проток.

В Сестрорецке в адресном перечне есть Федотовская дорожка и Проходная дорожка. В Красногвардейском районе все автолюбители знают проезд, который во всех документах именуется как Ильинская слобода. А в Кировском районе города находится Межевой канал.

В конце 2014-го года в России были утверждены правила адресации, в которых фигурировали только такие традиционные названия как "улица", "проспект", или "площадь".

В связи с этим в Петербурге начались сложности с присвоением адресов новым объектам. Если исторического центра эта история почти не коснулась, так как на территории есть застройка, то в других районах теперь нельзя указать, что здание расположено на линии или на поле. Гипотетически конечно, можно написать в документах, что объект находится, например, в переулке Федотовской дорожки. Но это, как считают депутаты, породит путаницу.

В связи с тем, что петербургская топонимика является неотъемлемой частью наследия города парламентарии и написали письмо премьер-министру. В документе депутаты просят Дмитрия Медведева обратиться в Минфин с предложением дополнить адресный перечень историческими топонимами.

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